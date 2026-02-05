Baños públicos en el Parque General San Martín: qué se exige a viejos y nuevos restaurantes

La estrategia para sumar baños y servicios en el Parque General San Martín

¿Se puede ir al restaurante y pasar al baño sin consumir? “Claro. Cuando una persona licita un espacio en el Parque, puede tener un núcleo interno de baños, pero sí o sí tiene que hacer unos de acceso público”, explicó el funcionario Ignacio Haudet.

La instalación y el mantenimiento de estos sanitarios es una obligación contractual de los adjudicatarios. Esta estrategia que comenzó a aplicarse hace unos años se mantendrá para la licitación de una docena de espacios que el Gobierno anunció esta semana, durante la presentación de la nueva imagen del Parque General San Martín.

parque general san martin baño publico deporte Los baños públicos del Parque General San Martín se instalaron en la agenda informativa. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Cada privado que instale su emprendimiento gastronómico, cultural o recreativo en los prados del parque deberá colocar baños públicos y ocuparse de que estén en buenas condiciones de manera permanente.

Mejoras en espacios emblemáticos del Parque General San Martín

El director de Biodiversidad y Ecoparque repasó el plan de modernización que lanzó el Gobierno. “Lo primero que se hizo fue una zonificación del Parque y, en ella, se mapearon los inmuebles que están siendo usados por la Administración Pública o están desocupados”, explicó.

Esos espacios son 12 en total. Cada uno de ellos está caracterizado y disponible, bajo ciertas condiciones, para ser renovado y transformado con fines gastronómicos, culturales o recreativos.

restaurante parque general san martin Cada concesionario del Parque General San Martín tiene la obligación de disponer de baños públicos. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

En parte, la intención es descomprimir la zona más emblemática del Parque, es que la que rodea al Lago. “Vamos la necesidad de impulsar servicios en otros prados para que el Parque recrezca”, dijo Haudet.

Uno de los sectores en donde ya empezó la renovación es en el Cerro de la Gloria. “Aquí ya hay una nueva unidad gastronómica, se cambió completo el servicio y se hicieron baños públicos nuevos”.

Además, ya se remodelaron la Vizcachera y Hábitat, en el prado Español; la Fuente de los Continentes y en breve se inaugurará la obra de la Punta del Lago.

parque general san martin obras El Gobierno encaró obras públicas en el Parque General San Martín y busca que 12 espacios queden en manos de privados. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

En la nueva licitación entrarán los nuevos y viejos edificios del Ecoparque. Se trata de tres unidades modernas, más la hostería y la ex entrada al zoológico.

“Esos son los puntos en los que nuevas iniciativas privadas tendrán la oportunidad de brindar servicios”, contó Haudet. De los tres edificios nuevos, uno estará destinado al Estado; pero los otros dos estarán a disposición de la inversión privada: “Uno lo pensamos para un restaurante y el otro es un salón de usos múltiples que cuenta con versatilidad. Allí podrían instalarse experiencias 3D, de educación ambiental, de venta de chucherías”, arrojó como ideas.

También se busca licitar la Calesita del Parque General San Martín. En ese sector ya hay intervención pública pero la intención es que sea acompañada por la inversión de un privado: “Son 20.000 metros cuadrados con juegos públicos. Pero queremos darle también la posibilidad a un emprendedor para que instale su unidad de servicios y que los chicos puedan comer algo y tener baños de calidad”.

baños publicos parque general san martin Los nuevos concesionarios del Parque General San Martín deberán poner al menos un baño público. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Uno por uno, los espacios licitables en el Parque General San Martín y sus características

Los espacios licitables del Parque General San Martín se encuentran categorizados según su valor patrimonial en Alto, Moderado y Bajo.

Dentro de los espacios de Alto Valor Patrimonial se encuentran:

Puerta N Ecoparque (Ex acceso al Zoológico): es un local comercial con una superficie cubierta de 300 m² y una descubierta de 1.000 m². Aunque su estado actual es malo/regular , cuenta con edificios recuperables no demolibles, incluyendo la ex boletería y baños públicos. Sus usos posibles incluyen gastronomía, educación, cultura y servicios públicos.

es un local comercial con una superficie cubierta de 300 m² y una descubierta de 1.000 m². Aunque su estado actual es , cuenta con edificios recuperables no demolibles, incluyendo la ex boletería y baños públicos. Sus usos posibles incluyen gastronomía, educación, cultura y servicios públicos. Churrasqueras del Parque: ubicadas en Calle Bajada del Cerro y Av. San Francisco de Asís, presentan un estado malo y requieren especial cuidado con los prados y forestales. Poseen una superficie cubierta de 350 m² y se destinan a usos gastronómicos, recreativos, turísticos y deportivos.

ubicadas en Calle Bajada del Cerro y Av. San Francisco de Asís, presentan un estado y requieren especial cuidado con los prados y forestales. Poseen una superficie cubierta de 350 m² y se destinan a usos gastronómicos, recreativos, turísticos y deportivos. La Horquilla: situado en el acceso este del Estadio Malvinas Argentinas, este edificio de 65 m² cubiertos está actualmente vandalizado y en desuso . Es un espacio recuperable o demolible apto para gastronomía, turismo o deportes.

situado en el acceso este del Estadio Malvinas Argentinas, este edificio de 65 m² cubiertos está actualmente . Es un espacio recuperable o demolible apto para gastronomía, turismo o deportes. El León: emplazado en lo que fue el primer zoológico del parque, cuenta con una laguna de 2.000 m² y el basamento original de la jaula de leones con sus leoneras en el subsuelo. Tiene 355 m² cubiertos y se orienta a usos gastronómicos y culturales.

emplazado en lo que fue el primer zoológico del parque, cuenta con una y el basamento original de la jaula de leones con sus leoneras en el subsuelo. Tiene 355 m² cubiertos y se orienta a usos gastronómicos y culturales. Los Abetos: eedificio de 65 m² cubiertos es un testigo de las antiguas unidades de servicio del parque y no es demolible. Se encuentra en estado regular cerca de la rotonda de la calesita y su uso previsto es gastronómico.

eedificio de 65 m² cubiertos es un del parque y no es demolible. Se encuentra en estado regular cerca de la rotonda de la calesita y su uso previsto es gastronómico. Pulgarcito: ubicado frente a la rotonda de la calesita, requiere un trabajo de restauración importante . Cuenta con 115 m² cubiertos y 625 m² descubiertos para fines recreativos, educativos o culturales.

ubicado frente a la rotonda de la calesita, requiere un trabajo de . Cuenta con 115 m² cubiertos y 625 m² descubiertos para fines recreativos, educativos o culturales. Edificio Recursos Renovables: situado en los Portones del Parque, es un edificio patrimonial recuperable de 398 m² que actualmente funciona como Dirección de Recursos Naturales. Sus usos posibles son gastronomía y cultura.

recursos renovables parque general san martin obras

Dirección de Parques: localizado en Calle Los Plátanos 88, este edificio de 470 m² es recuperable, pero se deben demoler las ampliaciones que no pertenecen al proyecto original. Se proyecta para usos gastronómicos, educativos o turísticos.

localizado en Calle Los Plátanos 88, este edificio de 470 m² es recuperable, pero se deben que no pertenecen al proyecto original. Se proyecta para usos gastronómicos, educativos o turísticos. Edificio Cuba: se encuentra en el Prado Italiano y posee 435 m² cubiertos. Al igual que la Dirección de Parques, es recuperable, pero requiere la demolición de añadiduras no originales.

se encuentra en el Prado Italiano y posee 435 m² cubiertos. Al igual que la Dirección de Parques, es recuperable, pero requiere la demolición de añadiduras no originales. Calesita • Parque para todos: ubicado entre el Mendoza Tennis Club y el Club Independiente Rivadavia, este edificio de 120 m² no es recuperable. Se plantea su demolición en función de la transformación urbanística de la zona para nuevos usos gastronómicos o recreativos.

De Moderado Valor Patrimonial se busca licitar para la inversión privada:

Hostería El Cerro: ubicada en el Ecoparque, posee 260 m² cubiertos y una amplia superficie descubierta de 60.000 m² . El edificio tiene daños estructurales graves y no es demolible; el proyecto exige la restauración del paisajismo histórico , incluyendo la glorieta y la fuente.

ubicada en el Ecoparque, posee 260 m² cubiertos y una amplia superficie descubierta de . El edificio tiene daños estructurales graves y no es demolible; el proyecto exige la , incluyendo la glorieta y la fuente. Nuevo Acceso Ecoparque: situado en Av. San Francisco de Asís, consiste en un conjunto de dos edificios a estrenar con una superficie de 900 m². Su estado es bueno y están destinados a fines gastronómicos, educativos o culturales.

Todos estos espacios que se encuentran en el Parque General San Martín cuentan o tienen proyección de servicios básicos como luz, agua, gas y cloacas.