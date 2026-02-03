El Gobierno lanzó un ambicioso plan para modernizar el parque San Martín en su 130° aniversario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2018770268173238658?s=48&partner=&hide_thread=false En la antesala de los 130 años del Parque General San Martín presentamos un plan integral de obras y servicios. Queremos convocar al sector privado para que juntos potenciemos este espacio emblemático de Mendoza.



El plan presentado prevé la licitación de distintas unidades de… pic.twitter.com/76cmJByROV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 3, 2026

La convocatoria coincide con el 130° aniversario del Parque; y contempla la licitación de espacios de infraestructura tanto existentes como a estrenar.

Para acompañar la inversión privada y fomentar el desarrollo del Parque General San Martín, el Gobierno ya viene realizando intervenciones en unidades de servicios y entornos como el Cerro de la Gloria, el predio de la Calesita o las Playas Serranas.

parque san martin En su 130° aniversario, el Gobierno de Mendoza busca modernizar el Parque General San Martín con inversión privada.

Las "nuevas zonas" del Parque General San Martín

En vísperas de sus 130 años, el Parque busca abrir un nuevo capítulo en su historia a través de un plan que reúne al Gobierno de la Provincia con la inversión privada para sumar más servicios, ampliando la experiencia sin invadir la naturaleza.

Los espacios existentes y a estrenar que entran en la convocatoria han sido mapeados y caracterizados con condiciones especiales de zonificación, definidos por alto, moderado y bajo valor patrimonial.

Embed - 130 ANIVERSARIO PARQUE GENERAL SAN MARTIN, Mendoza, Argentina

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, anticipó que se pondrán a disposición de iniciativas privadas aquellos que no tienen un contrato vigente o que son operados mediante permisos precarios. “Los que tienen contratos firmados seguirán funcionando como hasta ahora”, aclaró.

“Si bien el Parque ya cuenta con atractivos, la idea es sumar ofertas variadas de servicios para quienes quieran comer, tomar un café o disfrutar de actividades recreativas”, explicó la ministra durante una presentación que se realizó en el Salón Patricias Mendocinas, de la Casa de Gobierno.

El área de Deporte intervendrá en la Ciudad Deportiva y Estadio Cubierto ya cuenta con un nuevo concesionario que servirá de espacio para eventos deportivos y musicales.

Los espacios licitables son 12: Puerta del Ecoparque (ex acceso al zoológico); las Churrasqueras del Parque; la Hostería El Cerro; La Horquilla; el nuevo acceso al Ecoparque; El León; Los Abetos; Pulgarcito; el edificio de Recursos Renovables (Dirección de Recursos Naturales); la Dirección de Parques; el Edificio Cuba; y la Calesita.

licitacion parque general san martin Los espacios licitables para renovar el Parque General San Martín son 12, como se ve en este mapa. Imagen: Gobierno de Mendoza.

Uno por uno, los espacios que irán a licitación y sus características

Los espacios licitables del Parque General San Martín se encuentran categorizados según su valor patrimonial en "Alto, Moderado y Bajo".

zonificacion parque general san martin El Parque General San Martín, zonificado de acuerdo al valor patrimonial.

Dentro de los espacios de alto valor patrimonial se encuentran:

Puerta del Ecoparque (ex acceso al Zoológico): es un local comercial con una superficie cubierta de 300 m² y una descubierta de 1.000 m². Aunque su estado actual es malo/regular , cuenta con edificios recuperables no demolibles, incluyendo la ex boletería y baños públicos. Sus usos posibles incluyen gastronomía, educación, cultura y servicios públicos.

es un local comercial con una superficie cubierta de 300 m² y una descubierta de 1.000 m². Aunque su estado actual es , cuenta con edificios recuperables no demolibles, incluyendo la ex boletería y baños públicos. Sus usos posibles incluyen gastronomía, educación, cultura y servicios públicos. Churrasqueras del Parque: ubicadas en Calle Bajada del Cerro y Av. San Francisco de Asís, presentan un estado malo y requieren especial cuidado con los prados y forestales. Poseen una superficie cubierta de 350 m² y se destinan a usos gastronómicos, recreativos, turísticos y deportivos.

ubicadas en Calle Bajada del Cerro y Av. San Francisco de Asís, presentan un estado y requieren especial cuidado con los prados y forestales. Poseen una superficie cubierta de 350 m² y se destinan a usos gastronómicos, recreativos, turísticos y deportivos. El León: emplazado en lo que fue el primer zoológico del parque, cuenta con una laguna de 2.000 m² y el basamento original de la jaula de leones con sus leoneras en el subsuelo. Tiene 355 m² cubiertos y se orienta a usos gastronómicos y culturales.

emplazado en lo que fue el primer zoológico del parque, cuenta con una y el basamento original de la jaula de leones con sus leoneras en el subsuelo. Tiene 355 m² cubiertos y se orienta a usos gastronómicos y culturales. Los Abetos: edificio de 65 m² cubiertos, es un testigo de las antiguas unidades de servicio del parque y no es demolible. Se encuentra en estado regular -cerca de la rotonda de la calesita- y su uso previsto es gastronómico.

Casi listo. El oficialismo quiere terminar 2016 con el ecoparque creado por ley. La entrada al Ecoparque tiene un alto valor patrimonial.

Pulgarcito: ubicado frente a la rotonda de la calesita, requiere un trabajo de restauración importante. Cuenta con 115 m² cubiertos y 625 m² descubiertos para fines recreativos, educativos o culturales.

Edificio Recursos Renovables: situado en los Portones del Parque, es un edificio patrimonial recuperable de 398 m² que actualmente funciona como Dirección de Recursos Naturales. Sus usos posibles son gastronomía y cultura.

Dirección de Parques: localizado en Calle Los Plátanos 88, este edificio de 470 m² es recuperable, pero se deben demoler las ampliaciones que no pertenecen al proyecto original. Se proyecta para usos gastronómicos, educativos o turísticos.

localizado en Calle Los Plátanos 88, este edificio de 470 m² es recuperable, pero se deben que no pertenecen al proyecto original. Se proyecta para usos gastronómicos, educativos o turísticos. Edificio Cuba: se encuentra en el Prado Italiano y posee 435 m² cubiertos. Al igual que la Dirección de Parques, es recuperable, pero requiere la demolición de añadiduras no originales.

se encuentra en el Prado Italiano y posee 435 m² cubiertos. Al igual que la Dirección de Parques, es recuperable, pero requiere la demolición de añadiduras no originales. Calesita • Parque para todos: ubicado entre el Mendoza Tennis Club y el Club Independiente Rivadavia, este edificio de 120 m² no es recuperable. Se plantea su demolición en función de la transformación urbanística de la zona para nuevos usos gastronómicos o recreativos.

Fuente de los Continentes del Parque General San Martín Se pondrán en valor fuentes del Parque General San Martín. Foto: Gentileza Celia Duek

De moderado valor patrimonial se busca licitar para la inversión privada:

Hostería El Cerro: ubicada en el Ecoparque, posee 260 m² cubiertos y una amplia superficie descubierta de 60.000 m² . El edificio tiene daños estructurales graves y no es demolible; el proyecto exige la restauración del paisajismo histórico , incluyendo la glorieta y la fuente.

ubicada en el Ecoparque, posee 260 m² cubiertos y una amplia superficie descubierta de . El edificio tiene daños estructurales graves y no es demolible; el proyecto exige la , incluyendo la glorieta y la fuente. Nuevo Acceso Ecoparque: situado en la avenida San Francisco de Asís, consiste en un conjunto de dos edificios a estrenar con una superficie de 900 m². Su estado es bueno y están destinados a fines gastronómicos, educativos o culturales.

ecoparque obras publicas El Ecoparque tiene edificios en buenas condiciones.

Todos estos espacios que se encuentran en el Parque General San Martín cuentan o tienen proyección de servicios básicos como luz, agua, gas y cloacas, y su gestión busca sumar servicios a la experiencia del parque sin invadir la naturaleza.

Obras en el Parque General San Martín, a cargo del Estado

Por otra parte, con diferente grado de avance, el Gobierno ha desarrollado obras en el Parque San Martín.

Portones Parque General San Martin vista aérea.jpg Una de las postales más reconocibles del Parque General San Martín, parte de la vida cotidiana de los mendocinos. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Algunas de ellas ya están terminadas y otras están en ejecución. Los lugares intervenidos por el Estado son:

Cerro de La Gloria.

La Vizcachera.

Prado Español.

Fuente de los Continentes.

Punta del Lago.

Rosedal.

Isla del Lago.

Playas Serranas.

Ex boletería del Zoo.

Entorno de los Caballitos de Marly.

Renovación de calzada de avenida San Francisco de Asís.

Renovación del predio de la Calesita.

Cierre perimetral y playa de acceso a Ecoparque

Cerro de la Gloria .jpg El Parque está cambiando desde hace algunos años, y ahora se vienen más novedades.

Además, para acompañar la inversión, el Gobierno de Mendoza adelantó que tiene en carpeta una serie de proyectos de intervención para el corto y mediano plazo:

Servicios gastronómicos en Fuente de los Continentes , con jerarquización de la Feria de Artesanos locales.

, con jerarquización de la Feria de Artesanos locales. Servicios gastronómicos y de apoyo en el Museo Cornelio Moyano .

. Mejora de los servicios recreativos en el Parque de las Personas Adultas , frente al Hogar Santa Marta.

, frente al Hogar Santa Marta. Ampliación de la circulación peatonal, mejorando veredas y creando más ciclovías, entre los Portones y el Cerro de La Gloria.

La información oficial sobre la licitación de espacios del Parque General San Martín puede encontrarse en la página del Ministerio de Energía y Ambiente.