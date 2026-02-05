Violento crimen: le molestaba la música alta y le clavó un cuchillo en la espalda a su hermana.

Crimen hermana investigación El joven que mató a su hermana al clavarle un cuchillo en la espalda se fugó pero luego se entregó en una comisaría. Foto gentileza tn.com.ar

De acuerdo a lo informado por Agenzia Nova, Giuseppe, de acuerdo a su propio relato, fuera de sí, tomó un cuchillo y se lo arrojó a Jlenia, hiriéndola gravemente en la espalda.

La joven logró salir de la casa y caminó hasta la calle, donde vecinos la asistieron y la trasladaron de urgencia al hospital Villa Betania. Pero minutos más tarde, los médicos que la atendieron confirmaron que no logró sobrevivir por la greve herisa que le provocó el ataque.

Luego de la violenta agresión, el atacante desapareció durante varias horas y nadie supo cual era su paradero, pese a la intensa búsqueda por parte de la policía local.

Sin embargo, ya entrada la madrugada, el asesino se presentó en una comisaría y confesó el crimen. Por estas horas, Mussela permanece detenido en la prisión Secondigliano, acusado de homicidio agravado.

La investigación quedó a cargo de la Brigada Móvil de Nápoles y la fiscalía encabezada por Ciro Capasso continuó con el trabajo investigativo, principalmente para establecer si antes habían existido enfrentamientos entre los hermanos.

Crimen hermana atacada Un joven tuvo una violenta reacción al clavarle un cuchillo en la espalda a su hermana porque le molestaba la musica alta. Foto agenzianova.com

La tragedia expuso la dura realidad que vivían los hermanos Musella ya que son parte de una familia conflictiva, ya que su madre cumple arresto domiciliario en otra casa y su padre está en prisión.

De acuerdo a los investigadores, la familia Musella está vinculada a Antonio Circone, histórico jefe de la organización mafiosa Casella-Circone, que durante años tuvo el control del tráfico de drogas en el barrio Conocal, en las afueras de Nápoles.