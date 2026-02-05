Violento crimen: le molestaba la música alta y le clavó un cuchillo en la espalda a su hermana
Un joven tuvo una violenta reacción al clavarle un cuchillo en la espalda a su hermana porque le molestaba la musica alta y luego de fugarse, fue detenido por la policía
La víctima fue identificada como Jlenia Musella, de 22 años, y el atacante como Giuseppe Musella, de 28, su hermano, quien confesó el crimen ante las autoridades y fue detenido por la Policía.
El conflicto se originó el martes último en momentos que Jlenia escuchaba en su casa música a alto volumen mientras Giuseppe intentaba dormir. La discusión escaló a tono violento, y en medio de la pelea, el joven pateó al perro de la familia, lo que enfureció más a su hermana.
De acuerdo a lo informado por Agenzia Nova, Giuseppe, de acuerdo a su propio relato, fuera de sí, tomó un cuchillo y se lo arrojó a Jlenia, hiriéndola gravemente en la espalda.
La joven logró salir de la casa y caminó hasta la calle, donde vecinos la asistieron y la trasladaron de urgencia al hospital Villa Betania. Pero minutos más tarde, los médicos que la atendieron confirmaron que no logró sobrevivir por la greve herisa que le provocó el ataque.
Luego de la violenta agresión, el atacante desapareció durante varias horas y nadie supo cual era su paradero, pese a la intensa búsqueda por parte de la policía local.
Sin embargo, ya entrada la madrugada, el asesino se presentó en una comisaría y confesó el crimen. Por estas horas, Mussela permanece detenido en la prisión Secondigliano, acusado de homicidio agravado.
La investigación quedó a cargo de la Brigada Móvil de Nápoles y la fiscalía encabezada por Ciro Capasso continuó con el trabajo investigativo, principalmente para establecer si antes habían existido enfrentamientos entre los hermanos.
La tragedia expuso la dura realidad que vivían los hermanos Musella ya que son parte de una familia conflictiva, ya que su madre cumple arresto domiciliario en otra casa y su padre está en prisión.
De acuerdo a los investigadores, la familia Musella está vinculada a Antonio Circone, histórico jefe de la organización mafiosa Casella-Circone, que durante años tuvo el control del tráfico de drogas en el barrio Conocal, en las afueras de Nápoles.