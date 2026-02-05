Un matrimonio asesinó a sus hijos con autismo y luego se suicidó: las cartas que dejaron

Expertos en psicología forense y prevención de violencia familiar ya anticiparon que las cartas serán clave para entender no solo las motivaciones detrás del acto, sino también los factores emocionales y sociales que llevaron a la pareja a tomar una decisión extrema y devastadora.

Leon y Otis tenía 16 y 14 años. Ambos habían sido diagnosticados con un autismo severo

Reacciones de la comunidad y contexto de salud mental

La noticia provocó una fuerte conmoción en la comunidad y en organizaciones que trabajan con el trastorno del espectro autista (TEA) y la salud mental familiar. Voceros de asociaciones especializadas expresaron condolencias a los familiares y, al mismo tiempo, subrayaron la importancia de acceder a redes de apoyo psicosocial y servicios de acompañamiento, especialmente en familias con miembros con discapacidad que enfrentan altos niveles de estrés. Según informó TN, el caso reavivó el debate sobre la falta de contención estatal y comunitaria para padres y cuidadores que atraviesan situaciones de agotamiento emocional extremo.

El director de una organización de apoyo a familias con TEA señaló que “ninguna familia debería llegar a este punto de desesperación” y remarcó que existen recursos profesionales y comunitarios para acompañar a quienes atraviesan cuadros de sobrecarga emocional. Especialistas en salud mental también advierten que los episodios de violencia familiar extrema suelen estar vinculados a depresión no tratada, ansiedad severa y aislamiento, más que a la condición de los niños, lo que vuelve clave la detección temprana y el acompañamiento sostenido.

Qué dicen las cartas y cómo ayudan a la investigación

Aunque el contenido completo de las cartas aún no fue difundido por completo por las autoridades para preservar la privacidad de las familias, fuentes cercanas a la investigación señalaron que las notas contienen expresiones de miedo, desesperanza y una percepción distorsionada de que estaban “salvando” a sus hijos de un futuro que no controlaban.

La policía investiga un presunto asesinato-suicidio en Perth, donde una familia y sus mascotas fueron halladas sin vida

Los peritos forenses y equipos de detectives están analizando caligrafía, lenguaje y posibles influencias emocionales o psicológicas en el articulado de las cartas, que podrían servir tanto para el cierre de la investigación como para aportar datos valiosos en estudios sobre prevención de violencia en contextos familiares complejos.

La Policía también investiga si hubo consultas previas con profesionales de la salud mental que no fueron formalizadas, y si existieron señales de alerta ignoradas en el entorno familiar y social. Este enfoque responde a un interés creciente por parte de las autoridades y organizaciones civiles de identificar pautas y prevenir futuros casos similares.