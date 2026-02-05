Peligrosa tendencia en TikTok dejó a un niño con quemaduras graves y activó una advertencia médica

Un reto viral en redes dejó a un niño de Illinois con quemaduras graves tras calentar un juguete NeeDoh en el microondas

TikTok y los desafíos virales: riesgos y responsabilidad

Las tendencias virales en plataformas como TikTok, Instagram y otras redes sociales suelen atraer especialmente a adolescentes y preadolescentes, que pueden sentirse impulsados a participar en retos peligrosos para ganar visibilidad o “likes”. Los especialistas consultados por médicos del hospital donde fue atendido el niño remarcaron que la ausencia de supervisión adulta y la presión de reproducir contenido sin medir riesgos son factores clave que aumentan la probabilidad de este tipo de accidentes.

Desde el ámbito médico se recordó que no existe una “norma segura” para retos que involucran fuego, sustancias inflamables o conductas de riesgo, y que estas actividades no deberían ser replicadas bajo ninguna circunstancia. Además, profesionales de la salud y psicólogos infantiles subrayaron la importancia de educar a los menores sobre el uso responsable de redes y la diferencia entre contenido de entretenimiento y conductas potencialmente dañinas.

Qué es el juguete NeeDoh, qué advierte el fabricante y cuántos casos similares se registraron en EE.UU.

El NeeDoh Nice Cube es un juguete sensorial comercializado por la empresa Schylling, diseñado para ser manipulado, estirado y comprimido como objeto anti-estrés. Según el fabricante, el producto contiene piezas pequeñas y un gel en su interior, lo que implica riesgos de asfixia y posibles lesiones en caso de uso inadecuado.

En su sitio web oficial, Schylling advierte de manera explícita: “No calentar, congelar ni introducir en el microondas, puede causar lesiones personales”. Además, señala que el juguete está destinado a niños mayores de tres años, siempre bajo supervisión adulta y sin exposición a fuentes de calor.

Sin embargo, de acuerdo con ABC News, en redes sociales comenzó a circular una tendencia que consiste en calentar estos juguetes en microondas para volverlos más blandos. Especialistas alertaron que esta práctica puede provocar explosiones repentinas y liberación de sustancias extremadamente calientes, lo que representa un grave peligro para los menores.

En ese contexto, el Loyola University Medical Center de Illinois confirmó a ABC News que en lo que va del año atendieron al menos cuatro casos de niños con quemaduras causadas por la manipulación de juguetes NeeDoh calentados en microondas. La enfermera Paula Petersen, del área de quemados, afirmó: “Caleb es el cuarto caso que hemos visto este año con cubos NeeDoh”.

La profesional agregó que el menor “tuvo suerte de no haber sufrido lesiones de mayor gravedad "y remarcó que este tipo de retos virales resultan especialmente peligrosos porque los niños no siempre comprenden las consecuencias reales de sus actos. La información fue confirmada tanto por ABC News como por Fox News.

Por su parte, Schylling fue contactada por ambos medios tras los incidentes, pero no emitió comentarios adicionales sobre los casos reportados ni anunció nuevas medidas. En su página oficial, la empresa mantiene visible la advertencia: “PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. No apto para menores de 3 años. No calentar, congelar ni colocar en el microondas, puede causar lesiones personales”.

El tratamiento para el niño incluyó curaciones diarias, aplicación de vitamina E y monitoreo ocular, con especial seguimiento a la recuperación de la piel.

Consejos para prevenir accidentes: qué recomiendan los expertos

A raíz de este caso, médicos y autoridades sanitarias emitieron una serie de recomendaciones para padres, tutores y educadores:

Supervisar el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes, estableciendo límites de tiempo y contenidos accesibles.

por parte de niños y adolescentes, estableciendo límites de tiempo y contenidos accesibles. Hablar abiertamente sobre los riesgos de imitar desafíos virales , especialmente aquellos que involucran fuego, sustancias químicas o actividades de peligro.

, especialmente aquellos que involucran fuego, sustancias químicas o actividades de peligro. Fomentar el pensamiento crítico para que los menores puedan discernir entre entretenimiento seguro y conductas que ponen en riesgo su salud.

para que los menores puedan discernir entre entretenimiento seguro y conductas que ponen en riesgo su salud. En caso de imitación de retos peligrosos, contactar inmediatamente a servicios médicos de emergencia y evitar remedios caseros que puedan agravar las lesiones.

Los profesionales remarcaron que la educación y la supervisión constante son herramientas clave para prevenir este tipo de accidentes y proteger la salud física y emocional de los más jóvenes.