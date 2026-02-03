Adiós a las paredes blancas: el sofisticado bicolor que se impone como tendencia en decoración de interiores

pared blanca El blanco en las paredes es un color "del pasado".

Por otro lado, si bien existe el temor recurrente de que al abandonar el blanco las estancias pierdan luminosidad, el greige está diseñado precisamente para reflejar la luz de manera suave, eliminando los contrastes agresivos y creando transiciones fluidas. En los dormitorios, por ejemplo, esta armonía favorece el descanso de forma más efectiva que el blanco, promoviendo una atmósfera de serenidad indispensable para el bienestar a largo plazo.

Además, el auge de este bicolor coincide con la tendencia global de regresar a lo esencial. El greige es el lienzo perfecto para los materiales naturales que dominan la decoración este año, como la madera, el lino, la piedra caliza y la cerámica artesanal.

pared breige tendencia decoracion El breige es el bicolor que se impone como tendencia en decoración de interiores.

Según expertos en decoración de interiores, su presencia ayuda a suavizar la frialdad industrial del acero inoxidable en la cocina, mientras que en el baño, al combinarse con microcemento o piedra, logra transformar un espacio funcional en un refugio tipo spa, alejándose de la estética aséptica u hospitalaria del blanco tradicional.

Otro dato importante a considerar sobre esta nueva tendencia en decoración de interiores es que, más allá de lo puramente estético, el greige cumple una función psicológica, transformando la estancia del hogar en un espacio de calma, suavizando transiciones con tonos oscuros y creando un lugar que invita a bajar el ritmo y reducir el estrés.