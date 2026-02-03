En la decoración de interiores contemporánea, la hegemonía del blanco puro está dando paso a una alternativa más rica y acogedora, un bicolor que está apropiándose de cualquiera de las estancias del hogar. Esta tendencia asegura elegancia en el baño, en la cocina, en la sala y en las habitaciones, además de una facilidad para combinar mobiliarios y distintos accesorios de diseño.
Adiós a las paredes blancas: el sofisticado bicolor que se impone como tendencia en decoración de interiores
Este bicolor combina dos tonalidades que, generalmente, aportan a la decoración del hogar. Conocé todos los beneficios de esta tendencia
Llegó el fin de las paredes blancas: el bicolor que se impone como tendencia
Para este 2026, el greige es el bicolor que se impone como tendencia para pintar las paredes de casa. Este tono, que nace de la fusión estratégica entre el gris y el beige, se ha consolidado como el nuevo blanco. Su popularidad en auge no es casualidad: responde a una búsqueda de sofisticación y profundidad que los tonos neutros convencionales no lograban alcanzar por sí solos.
Una de las virtudes más destacadas del greige es su capacidad para envolver el espacio sin opacar el mobiliario ni la iluminación natural. A diferencia del blanco, que puede resultar estático o excesivamente frío, el greige posee una cualidad camaleónica: cambia sutilmente según la hora del día, aportando un dinamismo visual que infunde calidez a las habitaciones.
Por otro lado, si bien existe el temor recurrente de que al abandonar el blanco las estancias pierdan luminosidad, el greige está diseñado precisamente para reflejar la luz de manera suave, eliminando los contrastes agresivos y creando transiciones fluidas. En los dormitorios, por ejemplo, esta armonía favorece el descanso de forma más efectiva que el blanco, promoviendo una atmósfera de serenidad indispensable para el bienestar a largo plazo.
Además, el auge de este bicolor coincide con la tendencia global de regresar a lo esencial. El greige es el lienzo perfecto para los materiales naturales que dominan la decoración este año, como la madera, el lino, la piedra caliza y la cerámica artesanal.
Según expertos en decoración de interiores, su presencia ayuda a suavizar la frialdad industrial del acero inoxidable en la cocina, mientras que en el baño, al combinarse con microcemento o piedra, logra transformar un espacio funcional en un refugio tipo spa, alejándose de la estética aséptica u hospitalaria del blanco tradicional.
Otro dato importante a considerar sobre esta nueva tendencia en decoración de interiores es que, más allá de lo puramente estético, el greige cumple una función psicológica, transformando la estancia del hogar en un espacio de calma, suavizando transiciones con tonos oscuros y creando un lugar que invita a bajar el ritmo y reducir el estrés.