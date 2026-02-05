Todos los zapatos que serán tendencia en otoño-invierno 2026

Para muchos, hablar de zapatos es como soñar despierto. Si bien antes eran pensados como un detalle mínimo, en la actualidad muchos creen que pueden ser una pieza que complementa y eleva un look, o simplemente pueden arruinarlo. En este artículo, exploramos las tendencias de otoño-invierno 2026 para que te inspires y hagas compras inteligentes.
El calzado suele representar una de las compras fuertes en cualquier temporada. Generalmente, los zapatos cuestan más que cualquier prenda de ropa, así que hay que ser avispado y elegir opciones que se puedan combinar con los looks que tienes en el armario.
Muchas veces las tendencias son pasajeras y se esfuman luego de una temporada. Por eso, es importante elegir zapatos, botas o zapatillas que se puedan seguir usando a lo largo del tiempo, y que sean de material resistente.
Tendencias en zapatos de otoño-invierno
Según las expertas de ELLE "Los estilos que van a dominar están en la misma línea de las tendencias del año pasado". Los tonos marrones y chocolates son los protagonistas de la paleta de colores, sin olvidar los clásicos negros, marrón tacabo, topo, burdeos y rojo. En lo que respecta a texturas, destacan la piel sintética lisa mate o con brillo.
Botines un poco más estrechos, con diseños de calcetín, botas de caña alta y suela plana al estilo ecuestre, pero también las clásicas bailarinas con versiones que incorporan una pulsera. Otros modelos que serán tendencia son los sneakers, mocasines y derbies. Una selección de tendencias que captaron editoras y estilistas de moda que fueron lucidas en múltiples desfiles y streetstyle de Fashion Week.
Según Vogue Spain, "el calzado de la temporada se mueve entre lo clásico y lo inesperado". Entre los ítems claves puedes encontrar comodidad, confort, impacto y sofisticación, dependiendo como lo incluyas en tu look.
Lista de zapatos que serán tendencia en otoño-invierno
- Bota en clave mocasín
- Botas cowboy
- Tacones peep toe
- Zapatillas planas
- Zapatos con efecto desgastado
- Tacones de estilo rococó
- Náuticos
- Zapatos derby
- Mocasines
- Bailarinas