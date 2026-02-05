Todos los zapatos que serán tendencia en otoño-invierno 2026

Tendencias en zapatos de otoño-invierno

Según las expertas de ELLE "Los estilos que van a dominar están en la misma línea de las tendencias del año pasado". Los tonos marrones y chocolates son los protagonistas de la paleta de colores, sin olvidar los clásicos negros, marrón tacabo, topo, burdeos y rojo. En lo que respecta a texturas, destacan la piel sintética lisa mate o con brillo.

Tendencia en zapatos Elige opciones que se puedan combinar con las prendas de ropa que tienes en el armario. Imagen: composición Diario Uno.

Botines un poco más estrechos, con diseños de calcetín, botas de caña alta y suela plana al estilo ecuestre, pero también las clásicas bailarinas con versiones que incorporan una pulsera. Otros modelos que serán tendencia son los sneakers, mocasines y derbies. Una selección de tendencias que captaron editoras y estilistas de moda que fueron lucidas en múltiples desfiles y streetstyle de Fashion Week.

Según Vogue Spain, "el calzado de la temporada se mueve entre lo clásico y lo inesperado". Entre los ítems claves puedes encontrar comodidad, confort, impacto y sofisticación, dependiendo como lo incluyas en tu look.

Lista de zapatos que serán tendencia en otoño-invierno

Bota en clave mocasín

Botas cowboy

Tacones peep toe

Zapatillas planas

Zapatos con efecto desgastado

zapatos tendencia otoño invierno Algunas de las tendencias otoño-invierno. Imagen: composición Diario Uno.