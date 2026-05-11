Cómo organizar ropa, zapatos y accesorios para mantener el armario siempre ordenado

ropa en cajon Si el cajón de la ropa luce así, es momento de ordenarlo. Imagen: Magnific.

Inventario de tu ropa

Una vez que tengas toda tu ropa sobre la cama, es importante que hagas un inventario de todo lo que tienes, prendas, accesorios y zapatos. Este momento es útil separar las prendas para quedarte con lo que verdaderamente usas, y lo demás lo puedes separar en bolsas o cajas para regalar o donar.

Si tienes el placard muy abarrotado piensa en la técnica de los 12 meses. Si te encuentras con alguna prenda que no usaste en el último año, es hora de dejarla ir. Por el contrario, si tienes algún jersey o chaqueta con bolitas y quieres quedártelos, soluciona el problema aprendiendo cómo quitar las pelusas de la ropa para que te dure mucho más tiempo.

Ordenar

A la hora de ordenar, muchas veces juntamos prendas de ropa que nada tienen que ver. Para solucionarlo puedes hacer categorías o subcategorías para ordenar el armario de una manera más armónica. Puedes juntar la ropa interior en un único cajón, organiza la ropa de deporte en otra y mantener colgadas las prendas que utilizas a diario.

desorden Si tu habitación tiene los zapatos, accesorios y ropa en su lugar, es mucho más fácil encontrarlos. Imagen: Magnific.

Zapatos y accesorios

Lo ideal para guardar los zapatos es organizarlos en algún armario, mueble o vitrina especial. En caso de que no tengas, los puedes acomodar en el placard de la ropa, dejando un lugar específicamente para estos. Lo ideal es acomodarlos en estantes para que no esten uno sobre el otro, ya que se ensucian o gastan.

Por último, los accesorios los puedes guardar en cajas separadoras, cofres o en un cajón del armario. Si no tienes un lugar específico para guardarlos, puedes buscar una caja de zapatos que ya no usas, y disponerlos allí lo más ordenado que se pueda.