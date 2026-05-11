Cómo organizar ropa, zapatos y accesorios para mantener el armario siempre ordenado

¿Necesitas poner orden en el armario, pero no sabes por dónde empezar? Muchas personas hace una limpieza profunda los fines de semana, ya que otros días no tienen tiempo. Esta vez, compartimos una serie de trucos que te ayudarán a organizar placard, ropa y zapatos, logrando una distribución que te ayudará a encontrar todo a la primera.
Vaciar el armario
Lo ideal es aprovechar el cambio de armario para hacerlo, ya que puedes sacar todas tus prendas, ver cuáles te quedan y cuáles ya no son tu estilo. Partiendo desde cero, saca todo lo que tengas y colócalo en cima de la cama. Aprovecha que el armario está vacío para mirar si tienes que arreglarlo, ya que este mueble puede presentar problemas como puertas dañadas o cajones que se traban.
Durante este paso también puedes comprobar si hay humedades en el armario y solucionarlas para evitar su mal olor. Puedes colocar bolsitas perfumadas para que las prendas absorban los aromas y no queden con el típico olor a encierro.
Inventario de tu ropa
Una vez que tengas toda tu ropa sobre la cama, es importante que hagas un inventario de todo lo que tienes, prendas, accesorios y zapatos. Este momento es útil separar las prendas para quedarte con lo que verdaderamente usas, y lo demás lo puedes separar en bolsas o cajas para regalar o donar.
Si tienes el placard muy abarrotado piensa en la técnica de los 12 meses. Si te encuentras con alguna prenda que no usaste en el último año, es hora de dejarla ir. Por el contrario, si tienes algún jersey o chaqueta con bolitas y quieres quedártelos, soluciona el problema aprendiendo cómo quitar las pelusas de la ropa para que te dure mucho más tiempo.
Ordenar
A la hora de ordenar, muchas veces juntamos prendas de ropa que nada tienen que ver. Para solucionarlo puedes hacer categorías o subcategorías para ordenar el armario de una manera más armónica. Puedes juntar la ropa interior en un único cajón, organiza la ropa de deporte en otra y mantener colgadas las prendas que utilizas a diario.
Zapatos y accesorios
Lo ideal para guardar los zapatos es organizarlos en algún armario, mueble o vitrina especial. En caso de que no tengas, los puedes acomodar en el placard de la ropa, dejando un lugar específicamente para estos. Lo ideal es acomodarlos en estantes para que no esten uno sobre el otro, ya que se ensucian o gastan.
Por último, los accesorios los puedes guardar en cajas separadoras, cofres o en un cajón del armario. Si no tienes un lugar específico para guardarlos, puedes buscar una caja de zapatos que ya no usas, y disponerlos allí lo más ordenado que se pueda.