Una banda criminal internacional fue desbaratada en Uruguay cuando estaba a punto de concretar un robo millonario a un banco del casco histórico, tras descubrirse un sofisticado túnel subterráneo excavado durante meses. El operativo policial permitió frustrar el golpe antes de que se llevara a cabo, evitando lo que las autoridades calificaron como un verdadero “robo del siglo”.
El video que muestra cómo era el túnel subterráneo construido por una banda para robar un banco en Uruguay
El video muestra la investigación del intento de robo a un banco comenzó con una llamada anónima y terminó con el hallazgo de un túnel desde un local alquilado
Un golpe planificado durante meses bajo tierra
El hallazgo se produjo luego de una investigación que seguía los movimientos de una organización compuesta por delincuentes extranjeros y locales, especializados en robos de alta complejidad. El plan consistía en acceder al banco desde abajo, atravesando varias cuadras del casco histórico mediante un túnel cuidadosamente excavado.
La estructura subterránea contaba con refuerzos, iluminación precaria y un trazado preciso, lo que demuestra el nivel de planificación y la experiencia de la banda en este tipo de delitos. Los investigadores estiman que los trabajos habrían comenzado varios meses atrás, sin levantar sospechas entre los vecinos.
El video que expuso la magnitud de la excavación
Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el interior del túnel: un pasadizo angosto, húmedo y reforzado con maderas, que permitía el avance de una persona agachada o arrastrándose. El recorrido conectaba una propiedad cercana con el subsuelo del banco, evitando sistemas de seguridad tradicionales.
En el video y las fotografías se observa cómo los agentes recorren el túnel iluminando el trayecto con linternas y señalando los puntos clave de la excavación. Según informa Infobae, la estructura había sido reforzada de manera artesanal para evitar derrumbes y permitía un desplazamiento continuo bajo tierra, lo que evidencia un trabajo sostenido en el tiempo y conocimientos técnicos específicos.
Una banda internacional con antecedentes
Las autoridades confirmaron que los detenidos integrarían una organización criminal internacional, con antecedentes en robos similares en otros países de la región. Este tipo de bandas suele replicar el mismo modus operandi: alquilan propiedades cercanas a los objetivos, trabajan en silencio durante meses y atacan en fechas estratégicas.
Durante los allanamientos se incautaron herramientas de excavación, elementos de medición, linternas, sogas y equipos de comunicación, lo que refuerza la hipótesis de un golpe planificado al detalle. La Policía no descarta que haya más personas involucradas y que existan conexiones con otros intentos de robo en América Latina.
El intento de robo generó preocupación tanto en el sistema financiero como entre las autoridades locales, ya que el túnel atravesaba una zona sensible del casco histórico, con construcciones antiguas y valor patrimonial. Un derrumbe podría haber provocado daños estructurales graves o incluso víctimas.
Desde el gobierno uruguayo destacaron la importancia del operativo preventivo y subrayaron que el caso servirá para reforzar los controles urbanos y bancarios, especialmente en áreas históricas donde este tipo de excavaciones pueden pasar desapercibidas.
Investigación en curso y posibles nuevas detenciones
La causa sigue abierta y bajo investigación judicial. No se descarta que el túnel haya sido parte de un plan mayor o que la banda tuviera otros objetivos en la región. Mientras tanto, el caso ya es considerado uno de los intentos de robo más elaborados de los últimos años en Uruguay.