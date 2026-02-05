El video que muestra cómo era el túnel subterráneo construido por una banda para robar un banco en Uruguay

El video que expuso la magnitud de la excavación

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el interior del túnel: un pasadizo angosto, húmedo y reforzado con maderas, que permitía el avance de una persona agachada o arrastrándose. El recorrido conectaba una propiedad cercana con el subsuelo del banco, evitando sistemas de seguridad tradicionales.

En el video y las fotografías se observa cómo los agentes recorren el túnel iluminando el trayecto con linternas y señalando los puntos clave de la excavación. Según informa Infobae, la estructura había sido reforzada de manera artesanal para evitar derrumbes y permitía un desplazamiento continuo bajo tierra, lo que evidencia un trabajo sostenido en el tiempo y conocimientos técnicos específicos.

Una banda internacional con antecedentes

Las autoridades confirmaron que los detenidos integrarían una organización criminal internacional, con antecedentes en robos similares en otros países de la región. Este tipo de bandas suele replicar el mismo modus operandi: alquilan propiedades cercanas a los objetivos, trabajan en silencio durante meses y atacan en fechas estratégicas.

Durante los allanamientos se incautaron herramientas de excavación, elementos de medición, linternas, sogas y equipos de comunicación, lo que refuerza la hipótesis de un golpe planificado al detalle. La Policía no descarta que haya más personas involucradas y que existan conexiones con otros intentos de robo en América Latina.

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay

El intento de robo generó preocupación tanto en el sistema financiero como entre las autoridades locales, ya que el túnel atravesaba una zona sensible del casco histórico, con construcciones antiguas y valor patrimonial. Un derrumbe podría haber provocado daños estructurales graves o incluso víctimas.

Desde el gobierno uruguayo destacaron la importancia del operativo preventivo y subrayaron que el caso servirá para reforzar los controles urbanos y bancarios, especialmente en áreas históricas donde este tipo de excavaciones pueden pasar desapercibidas.

Investigación en curso y posibles nuevas detenciones

La causa sigue abierta y bajo investigación judicial. No se descarta que el túnel haya sido parte de un plan mayor o que la banda tuviera otros objetivos en la región. Mientras tanto, el caso ya es considerado uno de los intentos de robo más elaborados de los últimos años en Uruguay.