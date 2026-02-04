La Policía de Uruguay frustró otro "robo del siglo": cayó la banda que excavaba un túnel para asaltar un banco

Policías encontraron un túnel que conectaba un local comercial desocupado con el sistema de alcantarillado

En total, diez personas fueron detenidas hasta el momento, incluyendo ciudadanos de Uruguay, Brasil y Paraguay, mientras que al menos una persona permanece requerida por el caso. Cinco de los sospechosos fueron atrapados cerca de donde se excavaba el túnel y otros en zonas cercanas, como El Pinar, a unos 30 kilómetros de la capital.

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que el operativo fue posible gracias a un trabajo “intenso y coordinado” entre distintas direcciones policiales, como la de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la de Operaciones Especiales, con apoyo de bomberos y equipos especializados.

Qué se sabe del plan y el impacto del operativo

Las autoridades aún no han detallado la longitud exacta del túnel ni si este ya estaba muy cerca de alcanzar su objetivo final, ya que bomberos y expertos continuaban las inspecciones en las alcantarillas para determinar la extensión de la excavación.

El lugar elegido una zona céntrica y cercana a varias sucursales de bancos y el hecho de que el local fuera alquilado con antelación sugieren meses de planificación previa por parte de la organización criminal. El ministro Negro agregó que, de haberse concretado el ingreso subterráneo, el robo hubiera sido de magnitud histórica y de gran impacto financiero.

Vecinos de la zona afirmaron que notaron actividad inusual alrededor del local, aunque muchos desconocían que bajo sus pies se estaba construyendo un túnel que podría haber servido para un asalto de gran escala.

Reacciones oficiales y pasos a seguir en la investigación

La rápida actuación de la Policía uruguaya fue destacada por las autoridades del país, incluidas las fuerzas de seguridad y el propio presidente Yamandú Orsi, que fue informado sobre el operativo mientras se desarrollaba. Las detenciones y el desmantelamiento del túnel son considerados un éxito policial en la lucha contra el crimen organizado.

Policía frustra intento de robo a un banco en el casco histórico de Uruguay

Por ahora, la Justicia continuará con la investigación judicial, entrevistas a los detenidos y la recopilación de evidencias para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otras organizaciones delictivas en la región.