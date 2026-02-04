La Policía de Uruguay logró desarticular una organización criminal que excavaba un túnel subterráneo con el objetivo de ingresar a una sucursal bancaria en Montevideo, en lo que el ministro del Interior describió como un operativo que pudo haber sido otro “robo del siglo” si no se hubiera intervenido a tiempo. Las detenciones y el descubrimiento de la infraestructura clandestina se produjeron en el histórico barrio de Ciudad Vieja, donde el grupo planeaba ingresar a través del sistema de alcantarillado.
La Policía de Uruguay frustró otro "robo del siglo": cayó la banda que excavaba un túnel para asaltar un banco
La banda alquiló un local con acceso a alcantarillas en Uruguay y desde allí planeaba ingresar al banco. El operativo terminó con diez personas detenidas
Cómo operaba la banda y el túnel descubierto
La investigación, que se llevó adelante durante varios meses, comenzó cuando las autoridades recibieron información de inteligencia con apoyo de fuerzas de seguridad de países vecinos que alertaba sobre la construcción de una posible vía clandestina hacia una entidad financiera en el casco histórico de Montevideo.
Los agentes descubrieron un túnel que partía desde un local comercial desocupado, alquilado desde mediados de 2025, y se prolongaba hacia las alcantarillas, presumiblemente con el objetivo de conectar ese acceso subterráneo con la bóveda o áreas internas del banco.
En total, diez personas fueron detenidas hasta el momento, incluyendo ciudadanos de Uruguay, Brasil y Paraguay, mientras que al menos una persona permanece requerida por el caso. Cinco de los sospechosos fueron atrapados cerca de donde se excavaba el túnel y otros en zonas cercanas, como El Pinar, a unos 30 kilómetros de la capital.
El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que el operativo fue posible gracias a un trabajo “intenso y coordinado” entre distintas direcciones policiales, como la de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la de Operaciones Especiales, con apoyo de bomberos y equipos especializados.
Qué se sabe del plan y el impacto del operativo
Las autoridades aún no han detallado la longitud exacta del túnel ni si este ya estaba muy cerca de alcanzar su objetivo final, ya que bomberos y expertos continuaban las inspecciones en las alcantarillas para determinar la extensión de la excavación.
El lugar elegido una zona céntrica y cercana a varias sucursales de bancos y el hecho de que el local fuera alquilado con antelación sugieren meses de planificación previa por parte de la organización criminal. El ministro Negro agregó que, de haberse concretado el ingreso subterráneo, el robo hubiera sido de magnitud histórica y de gran impacto financiero.
Vecinos de la zona afirmaron que notaron actividad inusual alrededor del local, aunque muchos desconocían que bajo sus pies se estaba construyendo un túnel que podría haber servido para un asalto de gran escala.
Reacciones oficiales y pasos a seguir en la investigación
La rápida actuación de la Policía uruguaya fue destacada por las autoridades del país, incluidas las fuerzas de seguridad y el propio presidente Yamandú Orsi, que fue informado sobre el operativo mientras se desarrollaba. Las detenciones y el desmantelamiento del túnel son considerados un éxito policial en la lucha contra el crimen organizado.
Por ahora, la Justicia continuará con la investigación judicial, entrevistas a los detenidos y la recopilación de evidencias para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otras organizaciones delictivas en la región.