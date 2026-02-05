Atraparon en una acequia al quinto delincuente que había escapado de una persecución en Godoy Cruz

Pero la sorpresa de los policías fue cuando vieron que hombre estaba debajo de una rejilla en medio de la calzada, de donde lo sacaron inmediatamente y fue arrestado.

La persecución que terminó con una banda detenida en Godoy Cruz

La detención de los primeros 4 detenidos ocurrió en calles Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina, luego de un intento de entradera cuando atacaron a un joven de 28 años que salía de su casa para ir a trabajar.

Golpearon a la víctima, y sus gritos alertaron a su padre. En medio de un forcejeo le robaron el celular y escaparon, pero a pocos metros estaba un móvil de la Policía que los vio y los persiguió por algunos metros.

persecución policia godoy cruz detenidos 6 Los 4 hombres fueron detenidos tras una persecución en Godoy Cruz tras un robo.

Los delincuentes se movían en un Chevrolet Onix y un Renault Kangoo, los cuales fueron interceptados. De la utilitaria roja atraparon a una persona, y del Onix a otros dos ladrones, pero faltaban más sospechosos.

Rastrillaron esas cuadras y hallaron que otros dos estaban escondidos dentro de una acequia. Mientras, buscaban al quinto sospechoso que fue fue hallado más tarde.

Los antecedentes de los detenidos tras la persecución

Al identificarlos, la Policía constató que los sospechosos tienen un amplio historial delictivo con todo tipo de hechos.

Uno de los detenidos tiene 25 años y desde el 2021 hasta el año pasado fue capturado al menos 4 veces por desobediencia a la Policía y averiguación de antecedentes.

Otro de 27 años cuenta con un historial desde el 2016 hasta enero de este año por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, robos agravados uno de ellos con la participación de un menor, por portación de arma de fuego, por lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género, 10 aprehensiones por averiguación de antecedentes, y salió del penal el 9 de enero pasado.

persecución policia godoy cruz detenidos Hubo un amplio operativo policial en el barrio Fuchs, de Godoy Cruz, tras la detención de una banda en una persecución. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El tercer detenido tiene 31 años fue detenido mas de 5 veces por averiguación de antecedentes, por amenazas agravadas y por tenencia ilegal de arma de fuego.

Otro de los sospechosos, de 32 años, cuenta con hechos desde el 2011: pedidos de captura, hurtos agravados, incendios, resistencia a la autoridad y lesiones, robos agravados, drogas, amenazas, fue condenado por un robo agravado en poblado y en banda, también por encubrimiento y robo simple, por lo que estuvo preso y cumplió condena.

Luego se sumó el quinto detenido, también de 32 años, de quien constataron que cuenta con delitos desde el 2012 por robos agravados, resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y de guerra, y encubrimiento. También estuvo preso y cumplió con diversas condenas.