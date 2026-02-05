Delincuentes estaban excavando un túnel hacia un banco y algo echó a perder el minucioso plan

El funcionario uruguayo también señaló que esta operación “tiene un componente muy específico, que es haber evitado el atraco a una institución financiera, lo que hubiera ocasionado un duro golpe a todo el sistema financiero del país y, en definitiva, a la economía nacional”.

Delincuentes, detenidos: los detalles de la investigación

Durante el desarrollo de la operación participaron distintas unidades en apoyo a la investigación: la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección Nacional de Policía Científica, el Centro de Comando Unificado (CCU), la Dirección General de Operaciones Especiales y la Dirección Nacional de la Guardia Republicana.

Desde el Ministerio se informó que la investigación comenzó el pasado 11 de septiembre de 2025, cuando la Policía fue alertada mediante una llamada anónima sobre la posible existencia de una boca de venta de estupefacientes en la zona de Neptunia, en un sitio con supuesta presencia de delincuentes.

El avance de la misma permitió identificar a otras personas de nacionalidad uruguaya y extranjera, por lo cual, los investigadores arribaron hasta un local ubicado en Ciudad Vieja, donde se detectó la construcción de un túnel con dirección a un banco próximo al lugar.

El pasado martes, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales, realizó cinco allanamientos en Ciudad Vieja y El Pinar, logrando la detención de diez personas y frustrando un intento de robo a una entidad bancaria.

Durante los procedimientos, la Policía incautó:

2 vehículos

Herramientas de trabajo como palas y picos

Ropa utilizada para tareas de obra

1 dron

Cámaras de videovigilancia

30.000 pesos uruguayos

800 dólares estadounidenses

37.000 reales

Quiénes son los delincuentes detenidos

Según indicó el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Comisario General Julio Sena, en una conferencia de prensa, los delincuentes son ocho hombres y tres mujeres, mientras que dijo que siete de ellos son ciudadanos paraguayos y brasileños, mientras que los restantes son uruguayos.

Asimismo, detalló que el local donde se realizaba la excavación del túnel dirigido hacia el banco, se encontraba alquilado desde julio del año pasado y que existen indicios recabados por el personal de investigaciones que dan cuenta del vínculo entre los involucrados.