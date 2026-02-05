Rescate del niño dentro del auto: sus abuelos lo dejaron para ir a comprar al shopping

rescate-niño1

Rescate de un niño por parte de la policía

De manera inmediata, y como ocurre en estos casos de rescate, la Policía organizó un operativo en el lugar para lograr rescatar al niño, quien estuvo más de 20 minutos bajo el rayo del sol y sin ventilación.

En medio del rescate, se supo que el niño estaba con sus abuelos cuando ambos lo dejaron dentro del auto y se fueron a comprar al shopping.

Después de varios minutos de desesperación y ante la negativa de llegada de los abuelos que fueron avisados por los altoparlantes, un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) logró romper una de las ventanillas y eso permitió abrir la puerta y poner al niño a resguardo.

rescate-niño2

El niño presentó signos compatibles con exposición prolongada al calor por lo que se dio aviso al servicio de emergencias para su atención y se lo hidrató.

Respecto a los abuelos, en un clima de indignación, minutos después un hombre, de 44 años, y una mujer, de 45, se acercaron a la camioneta y explicaron que dejaron al niño para hacer compras, pero que se demoraron.

Video del rescate del niño