Rescate del niño dentro del auto: sus abuelos lo dejaron para ir a comprar al shopping

En un caso que provocó una enorme conmoción y repercusión en la sociedad, un niño de 2 años de edad fue protagonista de un rescate realizado por la Policía, luego de que sus abuelos lo hayan abandonado dentro de un auto para ir a comprar a un shopping en la localidad bonaerense de Pilar.
Se constató que el menor estuvo varios minutos con las ventanillas cerradas, por lo que tuvo que ser atendido por personal médico.
El indignante caso tuvo lugar en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat, cuando las autoridades fueron alertadas por la presencia de una camioneta Renault Orochen bordó en la que adentro se encontraba un niño sin ningún adulto responsable y llorando.
Rescate de un niño por parte de la policía
De manera inmediata, y como ocurre en estos casos de rescate, la Policía organizó un operativo en el lugar para lograr rescatar al niño, quien estuvo más de 20 minutos bajo el rayo del sol y sin ventilación.
En medio del rescate, se supo que el niño estaba con sus abuelos cuando ambos lo dejaron dentro del auto y se fueron a comprar al shopping.
Después de varios minutos de desesperación y ante la negativa de llegada de los abuelos que fueron avisados por los altoparlantes, un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) logró romper una de las ventanillas y eso permitió abrir la puerta y poner al niño a resguardo.
El niño presentó signos compatibles con exposición prolongada al calor por lo que se dio aviso al servicio de emergencias para su atención y se lo hidrató.
Respecto a los abuelos, en un clima de indignación, minutos después un hombre, de 44 años, y una mujer, de 45, se acercaron a la camioneta y explicaron que dejaron al niño para hacer compras, pero que se demoraron.
Video del rescate del niño