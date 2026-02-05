Volvían en auto de vacaciones y esperaron 10 horas la grúa: la justicia ordenó una millonaria indemnización

El juez consideró que la demora no fue justificada por las empresas, quienes no pudieron acreditar falta de prestadores disponibles ni razones de fuerza mayor, incumpliendo así con el deber de prestar el servicio en un “plazo razonable”.

auto-seguro1

Auto y seguro: los derechos del consumidor

Un punto clave de la resolución fue el reconocimiento de la legitimación activa de la mujer. Si bien las empresas argumentaron que ella no figuraba como titular en la póliza del seguro del auto, el magistrado aplicó la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240). Bajo esta norma, se equipara a los usuarios y destinatarios finales del servicio con los consumidores directos, permitiéndoles reclamar ante incumplimientos aunque el contrato haya sido suscrito por otra persona.

El fallo fijó la indemnización en concepto de daño moral, al entender que la situación de incertidumbre y desamparo vivida en la ruta superó una simple molestia, generando angustia y nerviosismo. Sin embargo, el tribunal desestimó el pedido de "daño punitivo", al no comprobarse una conducta dolosa o de "grave desprecio" por parte de las compañías, sino un incumplimiento contractual.

Por otro lado, la demanda de otros dos acompañantes fue rechazada debido a que no se pudo acreditar fehacientemente su presencia en el auto al momento del hecho.