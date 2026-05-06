Grupo Lorenzo asume la representación oficial de Jeep y RAM en Mendoza

Grupo Lorenzo concesionaria automotores Jeep y RAM La propuesta de Grupo Lorenzo busca preservar el ADN y la esencia que caracterizan a Jeep y RAM. Foto: Gentileza Grupo Lorenzo

La propuesta de Grupo Lorenzo busca preservar el ADN y la esencia que caracterizan a Jeep y RAM -la libertad, la aventura y el poder-, elevando al mismo tiempo la experiencia del cliente a un nuevo nivel a través de un espacio diseñado para conectar con el estilo de vida y las expectativas de sus usuarios.

“Este paso representa mucho más que la incorporación de nuevas marcas a nuestro portfolio. Es la oportunidad de ofrecer una experiencia superadora, alineada con lo que estas marcas representan a nivel global y con lo que los clientes esperan hoy”, señalaron desde Grupo Lorenzo.

Bienvenidos a la nueva era Jeep & RAM en Mendoza

Con esta incorporación, el grupo continúa ampliando su ecosistema de marcas, consolidando su liderazgo regional y reafirmando su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras en el sector automotor.

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de automóviles nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, 3 centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Grupo Lorenzo concesionaria automotores Jeep y RAM Con más de 25 años de trayectoria en el mercado automotor, Grupo Lorenzo es concesionario oficial de Jeep. Foto: Gentileza Grupo Lorenzo

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica; y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Grupo Lorenzo concesionaria automotores Jeep y RAM La libertad, la aventura y el poder identifican la propuesta de las camionetas RAM que se consiguen en Grupo Lorenzo. Foto: Gentileza Grupo Lorenzo

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.