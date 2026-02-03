Inicio empresas RAM
RAM Dakota se pone a prueba en San Juan con un test drive único en el Dique El Ullum

RAM presenta en San Juan un exclusivo test drive de la nueva Dakota junto a Lorwest by Lorenzo, con pruebas off-road y experiencia premium en El Ullúm

Presentación de la nueva RAM Dakota en San Juan, Lorwest by Lorenzo.

Tras el exitoso lanzamiento y presentación de la nueva RAM Dakota en San Juan, Lorwest by Lorenzo -concesionario oficial RAM- organiza un exclusivo test drive en el Dique El Ullúm. En un evento sin precedentes, los invitados podrán conocer en profundidad y probar en terreno real el rendimiento de la pick-up que representa un hito en la historia de la marca en Argentina.

RAM Dakota: experiencia off-road exclusiva en San Juan

El próximo sábado 7 de febrero, en el privilegiado escenario natural de Del Bono Beach -Perilago Este, RP 60 S/N, Las Tapias, San Juan-, los asistentes vivirán una jornada al aire libre diseñada para destacar las capacidades off-road, el confort y la tecnología de la nueva RAM Dakota.

Los asistentes vivirán una jornada al aire libre diseñada para destacar las capacidades off-road, el confort y la tecnología de la nueva RAM Dakota.

La actividad, de acceso exclusivo por invitación previa, incluirá pruebas guiadas por instructores especializados, demostraciones detalladas de las tecnologías y prestaciones del vehículo, lunch con sabores regionales, shows en vivo y, por sobre todo, un ambiente pensado para disfrutar, compartir y conectar con el estilo de vida RAM.

“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia diferente, donde puedan sentir en primera persona la potencia, el confort y la robustez de nuestras pick-ups en un entorno natural y seguro”, destacaron desde Lorwest by Lorenzo.

Lorwest by Lorenzo impulsa la llegada de RAM a la región

La nueva RAM Dakota, de producción nacional, representa el regreso triunfal de un ícono en el segmento mediano de pick-ups en Argentina. Con un diseño imponente y robusto, un interior sorprendente por su nivel de confort y tecnología avanzada, y prestaciones que honran el legado de la marca estadounidense, especialista en pick-ups, este modelo redefine las expectativas del mercado.

La llegada de la nueva RAM Dakota a San Juan, de la mano de Lorwest by Lorenzo, marca un nuevo capítulo para la marca en la región, recuperando el espíritu auténtico de la pick-up mediana. Se trata de un producto que combina potencia, robustez y tecnología sin resignar confort ni identidad, y que reafirma la esencia de RAM: vehículos que no solo acompañan el camino, sino que lo definen.

Para acreditación e invitaciones:

Sebastián Pérez, teléfono 2612 75-0180 [email protected]

Dirección de Lorwest by Lorenzo

Rawson, San Juan Lateral Este Acceso Sur y Las Cañitas, J5425 Villa Krause, San Juan

la nueva RAM Dakota representa el regreso triunfal de un ícono en el segmento mediano de pick-ups en Argentina.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios postventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica. Lorwest by Lorenzo es el concesionario oficial de RAM y Jeep en San Juan, parte de Grupo Lorenzo, líder en la región con un fuerte compromiso por la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente.

