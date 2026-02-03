RAM Dakota se pone a prueba en San Juan con un test drive único en el Dique El Ullum

“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia diferente, donde puedan sentir en primera persona la potencia, el confort y la robustez de nuestras pick-ups en un entorno natural y seguro”, destacaron desde Lorwest by Lorenzo.

Lorwest by Lorenzo impulsa la llegada de RAM a la región

La nueva RAM Dakota, de producción nacional, representa el regreso triunfal de un ícono en el segmento mediano de pick-ups en Argentina. Con un diseño imponente y robusto, un interior sorprendente por su nivel de confort y tecnología avanzada, y prestaciones que honran el legado de la marca estadounidense, especialista en pick-ups, este modelo redefine las expectativas del mercado.

La llegada de la nueva RAM Dakota a San Juan, de la mano de Lorwest by Lorenzo, marca un nuevo capítulo para la marca en la región, recuperando el espíritu auténtico de la pick-up mediana. Se trata de un producto que combina potencia, robustez y tecnología sin resignar confort ni identidad, y que reafirma la esencia de RAM: vehículos que no solo acompañan el camino, sino que lo definen.

Para acreditación e invitaciones:

Sebastián Pérez, teléfono 2612 75-0180 [email protected]

Dirección de Lorwest by Lorenzo

Rawson, San Juan Lateral Este Acceso Sur y Las Cañitas, J5425 Villa Krause, San Juan

dakota 3.jpg la nueva RAM Dakota representa el regreso triunfal de un ícono en el segmento mediano de pick-ups en Argentina.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios postventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica. Lorwest by Lorenzo es el concesionario oficial de RAM y Jeep en San Juan, parte de Grupo Lorenzo, líder en la región con un fuerte compromiso por la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente.