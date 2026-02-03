Farmacia La Jirafa 1 en Luján de Cuyo: atención 24 horas y más servicios para la comunidad

La farmacia La Jirafa 1, ubicada en Balcarce 22 en Luján de Cuyo, y perteneciente a la red Farmacias Del Plata, continúa incorporando mejoras para brindar una experiencia de atención cada vez más cercana, cómoda y accesible para sus clientes.
Referencia en Luján de Cuyo
El local se caracteriza por su atención profesional, asesoramiento personalizado en salud, belleza y bienestar, y un equipo capacitado que acompaña a cada cliente en sus necesidades diarias, tanto de día como de noche.
Con atención las 24 horas, La Jirafa 1 se consolida como un punto de referencia en Luján de Cuyo para quienes buscan respuestas rápidas, confianza y cercanía en todo momento.
Desde la farmacia destacaron la importancia de estar disponibles para la comunidad en cualquier horario: “Nuestro objetivo es que los vecinos sepan que siempre pueden contar con nosotros, con una atención profesional y humana, sin importar la hora”, expresaron desde el equipo de La Jirafa 1.
Del Plata Express: atención telefónica 24 hs y más envíos
Además, Farmacias del Plata continúa fortaleciendo su servicio Del Plata Express, la venta telefónica con atención las 24 horas, que ahora suma mayor frecuencia de envíos, permitiendo llegar más rápido y de forma más eficiente a los hogares de la zona.
Este servicio está pensado para quienes prefieren comprar desde su casa, recibir asesoramiento profesional y acceder a un amplio stock de productos con entregas cada vez más ágiles.
Con estas mejoras, Farmacias Del Plata reafirma su compromiso con la comunidad de Luján de Cuyo, acercando soluciones de salud con atención al público permanente, confianza y cercanía.
Farmacia La Jirafa 1
- Balcarce 22, Luján de Cuyo.
- Atención 24 hs.