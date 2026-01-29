PAMI tiene una deuda con las farmacias desde mediados del 2025 y peligra la entrega de remedios

La deuda que PAMI tiene con las farmacias encendió una señal de alarma en todo el país y también en Mendoza, donde advierten que podría verse afectado el abastecimiento normal de remedios para los afiliados.
Desde el Colegio Farmacéutico explicaron que el problema no es nuevo, pero que en las últimas semanas se profundizó al punto de generar un “efecto dominó” que impacta en toda la cadena de provisión de remedios.
Farmacias desfinanciadas por la deuda de PAMI
El vicepresidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, explicó a Diario UNO que el PAMI cortó la cadena de pagos de los medicamentos ambulatorios y crónicos que se entregan en las farmacias. El convenio entre el PAMI y las farmacias se canaliza a través de entidades nacionales que nuclean a unas 14.000 farmacias en todo el país.
“El problema real es que el PAMI se atrasó en distintos compromisos de pago: anticipos, saldos y otros formatos”, señaló Valestra. Esta situación provocó que muchas farmacias no puedan cumplir con sus obligaciones frente a las droguerías, generando una especie de default interno.
El riesgo para el abastecimiento
Según explicó el dirigente farmacéutico, el mecanismo es claro: PAMI no paga a las farmacias, las farmacias no pueden pagar a las droguerías y, en consecuencia, las droguerías dejan de entregar medicamentos. Si esta situación no se revierte, advirtió que ya la próxima semana podría comenzar a resentirse la entrega de remedios.
No obstante, Valestra aclaró que este martes el PAMI comenzó a normalizar parcialmente los pagos en Mendoza, aunque todavía no canceló la totalidad de la deuda, por lo que el problema sigue vigente.
Los medicamentos que podrían sufrir demoras o faltantes son aquellos destinados a tratamientos ambulatorios y enfermedades crónicas, como los que se utilizan para la hipertensión, la diabetes y otras patologías frecuentes en los afiliados al PAMI.
En cambio, no se verían afectados los medicamentos oncológicos ni los de alto costo, ya que si bien se entregan en farmacias, estas no los compran directamente.
Una deuda que viene de larga data
Valestra indicó que esta situación se arrastra desde mediados del año pasado. En un primer momento, hubo un acuerdo tácito a nivel nacional que prometía una normalización hacia fin de año con el presupuesto 2026. Luego se anunció que los pagos se regularizarían a partir del 15 de enero, algo que no ocurrió.
Teniendo en cuenta que las farmacias manejan plazos de pago de entre 14 y 21 días, las entidades farmacéuticas decidieron reunirse y emitir un comunicado para visibilizar la situación. Desde PAMI Buenos Aires aseguraron que la deuda se cancelará en lo que resta de la semana, aunque las farmacias esperan que esta vez el compromiso se cumpla.