PAMI tiene una deuda con las farmacias desde mediados del 2025 y peligra la entrega de remedios

“El problema real es que el PAMI se atrasó en distintos compromisos de pago: anticipos, saldos y otros formatos”, señaló Valestra. Esta situación provocó que muchas farmacias no puedan cumplir con sus obligaciones frente a las droguerías, generando una especie de default interno.

remedios gratis jubilados pami Las farmacias podrían tener problemas para entregar remedios para patologías crónicas y ambulatorias.

El riesgo para el abastecimiento

Según explicó el dirigente farmacéutico, el mecanismo es claro: PAMI no paga a las farmacias, las farmacias no pueden pagar a las droguerías y, en consecuencia, las droguerías dejan de entregar medicamentos. Si esta situación no se revierte, advirtió que ya la próxima semana podría comenzar a resentirse la entrega de remedios.

No obstante, Valestra aclaró que este martes el PAMI comenzó a normalizar parcialmente los pagos en Mendoza, aunque todavía no canceló la totalidad de la deuda, por lo que el problema sigue vigente.

Los medicamentos que podrían sufrir demoras o faltantes son aquellos destinados a tratamientos ambulatorios y enfermedades crónicas, como los que se utilizan para la hipertensión, la diabetes y otras patologías frecuentes en los afiliados al PAMI.

En cambio, no se verían afectados los medicamentos oncológicos ni los de alto costo, ya que si bien se entregan en farmacias, estas no los compran directamente.

Una deuda que viene de larga data

Valestra indicó que esta situación se arrastra desde mediados del año pasado. En un primer momento, hubo un acuerdo tácito a nivel nacional que prometía una normalización hacia fin de año con el presupuesto 2026. Luego se anunció que los pagos se regularizarían a partir del 15 de enero, algo que no ocurrió.

Teniendo en cuenta que las farmacias manejan plazos de pago de entre 14 y 21 días, las entidades farmacéuticas decidieron reunirse y emitir un comunicado para visibilizar la situación. Desde PAMI Buenos Aires aseguraron que la deuda se cancelará en lo que resta de la semana, aunque las farmacias esperan que esta vez el compromiso se cumpla.