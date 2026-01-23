Farmacias Del Plata amplía el acceso a tratamientos a través de Planes Especiales de OSEP

Acceso a tratamientos de OSEP en farmacias

Este diferencial permite que muchas personas puedan encontrar en la red una respuesta concreta a sus necesidades de salud, con asesoramiento farmacéutico personalizado, acompañamiento profesional y una atención pensada para cada situación particular.

La propuesta se apoya en una red sólida y accesible: 7 sucursales con atención las 24 horas, donde los afiliados pueden ser atendidos en cualquier momento del día, y Del Plata Express, el servicio de venta telefónica con atención 24 hs, que facilita la gestión de pedidos y suma mayor frecuencia de envíos, acercando los medicamentos directamente al hogar.