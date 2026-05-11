Dalvian Mall abre sus puertas: un nuevo espacio para todo Mendoza

El evento contará además con la presencia de autoridades, socios y directivos de Dalvian junto con la bendición del espacio, marcando oficialmente el inicio de este nuevo punto de encuentro en la provincia.

Dalvian Mall se posiciona como un desarrollo que integra comercio, servicios y bienestar en un mismo lugar. Con más de 30 marcas confirmadas y la incorporación de servicios de salud de alta complejidad -incluyendo diagnóstico por imágenes y guardia activa las 24 horas-, el espacio se proyecta como un polo urbano clave en la vida cotidiana de Mendoza.

Un centro comercial integrado al entorno natural

El proyecto de este centro comercial abarca más de 5.130 m² cubiertos sobre un terreno de 12.200 m², organizados en tres niveles funcionales: planta baja comercial, subsuelo con locales y servicios de salud, y planta alta con consultorios y servicios especializados.

Desde el punto de vista constructivo, se destaca la combinación de estructura metálica y hormigón armado, junto con la incorporación de sistemas industrializados y paneles de eficiencia térmica que optimizan los tiempos de obra, la calidad y el rendimiento energético del edificio. Las superficies vidriadas favorecen la iluminación natural y la integración con el entorno.

Dalvian Mall, centro comercial La construcción de Dalvian Mall combina estructura metálica y hormigón armado. Foto: Gentileza Dalvian

El diseño arquitectónico propone un concepto abierto, con galerías, terrazas, espacios verdes y áreas de descanso que invitan a la permanencia y generan una experiencia dinámica y conectada con el paisaje.

El diseño arquitectónico de Dalvian Mall

La obra fue ejecutada en 19 meses y forma parte de un master plan de tres etapas impulsado por Dalvian, destacándose que el 80% de la construcción se realizó en instalaciones propias, lo que permitió un control integral del proceso y altos estándares de calidad.

El desarrollo arquitectónico estuvo a cargo del estudio Mallea, a quienes se extiende un especial agradecimiento, junto a la arquitecta Daniela Karduner y al equipo técnico de Dalvian, responsables de llevar adelante la obra.

Con acceso abierto, amplio estacionamiento y una propuesta integral, Dalvian Mall se presenta como un nuevo espacio pensado para toda la comunidad de Mendoza y turistas, donde la experiencia, el encuentro y los servicios se combinan en un mismo lugar, consolidándose como un nuevo referente urbano y comercial.