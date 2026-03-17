El barrio Dalvian anunció un nuevo paseo comercial en el piedemonte

Dalvian Mall, centro comercial del barrio Dalvian Dalvian Mall, el renovado centro comercial contará con una vista única a la montaña. Foto: Gentileza Dalvian

Entre las marcas confirmadas en Dalvian Mall se encuentran Clínica del Pilar, Banco Macro, Eneldo, Vaypol, Maxibici, Paper Point, Yes!, Simona, Central de Bebidas, Zitto, Modesto, Burger Hood, Innamorato, Nüss, Decor & Arte, Renato 1986, Granja Benedetti, Tech Market, Go Bar, Fruti Shop, Mori, Luján Agrícola, Mar Cantábrico, Virgen del Valle, Al Fuego, Corazón Contento, Chachingo Dalvian y Tijeritas.

Además, el proyecto del renovado centro comercial sumará un centro médico de alta complejidad de Clínica del Pilar, lo que permitirá integrar en un mismo espacio salud, comercio y servicios.

Dalvian Mall, una obra con identidad arquitectónica propia

Con accesos cómodos, seguridad y una amplia playa de estacionamiento, Dalvian Mall apunta a ofrecer una experiencia accesible y confortable para quienes busquen realizar compras o disfrutar de una pausa gastronómica en un entorno natural.

La construcción, gestión y administración integral del proyecto estuvieron a cargo del propio equipo de Dalvian, a través de su Dirección de Obras Privadas.

Según explicó Juan Pablo Eraso, director de Obras, Nuevos Proyectos y Servicios de Dalvian, el proyecto fue desarrollado con recursos técnicos y operativos propios, lo que permitió un seguimiento integral de la obra.

Juan Pablo Eraso, Nicolás Cicchitti y Mauricio Gutiérrez Vila, de Dalvian Mall, centro comercial del barrio Dalvian Juan Pablo Eraso, Nicolás Cicchitti y Mauricio Gutiérrez Vila, al frente del proyecto de Dalvian Mall. Foto: Gentileza Dalvian

“La obra fue gestionada íntegramente por nuestro equipo, con oficina técnica, personal de obra, capataces y equipos propios, lo que nos permitió garantizar un control total del proceso constructivo en cada una de sus etapas”, señaló Eraso.

Desde el punto de vista estructural, el mall se resolvió mediante una estructura metálica compuesta principalmente por perfiles tipo W, que permiten generar grandes voladizos y amplias alturas libres. Este diseño, explicó Juan Pablo Eraso, busca evocar la estética de los antiguos mercados europeos.

Un mall con sistema de control solar

La cubierta fue ejecutada con termopaneles de núcleo de poliuretano provistos por Friolatina, mientras que las divisiones interiores se realizaron con el sistema Newpanel, una solución que permitió mayor flexibilidad y rapidez durante la construcción.

Uno de los elementos distintivos del edificio es el sistema de control solar Hunter Douglas Geoclad, instalado en la planta alta del centro médico que tendrá Dalvian Mall. Este dispositivo reduce el impacto del intenso sol del oeste mendocino y, al mismo tiempo, aporta un rasgo estético que refuerza la identidad arquitectónica del proyecto.

La obra principal se completó en 19 meses y, con los trabajos de adecuación de los locales comerciales, el proyecto alcanzará su finalización total en un plazo menor a dos años.

Un centro comercial como punto de encuentro

Para Nicolás Cicchitti, jefe comercial de Dalvian Mall, la apertura del nuevo paseo del barrio Dalvian representa un avance en el crecimiento de la zona oeste de la ciudad.

“La apertura de Dalvian Mall representa un paso muy importante para el desarrollo de la zona. Buscamos que sea un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con una propuesta que combine compras, gastronomía y servicios en un mismo lugar”, expresó Cicchitti.

El proyecto de este centro comercial también apunta a acompañar el crecimiento urbano del sector y a generar nuevas oportunidades económicas y laborales para la comunidad.

Dalvian Mall, centro comercial del barrio Dalvian El paseo comercial de Dalvian abarcará una treintena de locales comerciales, de gastronomía y servicios de belleza y salud. Foto: Gentileza Dalvian

“Dalvian Mall contará con más de 28 locales comerciales de distintos rubros y también incorporará servicios importantes, como el centro médico de alta complejidad de Clínica del Pilar que aporta un valor diferencial al proyecto”, destacó.

El mall fue diseñado además para brindar comodidad a quienes lo visiten, con una amplia playa de estacionamiento, seguridad y accesos pensados para facilitar la circulación dentro del complejo.

El paisaje natural que enmarcará el mall

Otro de los rasgos destacables de Dalvian Mall será su ubicación. Situado en pleno piedemonte mendocino, el mall integra el paisaje natural como parte de la experiencia.

“El entorno es uno de los grandes diferenciales. Es un lugar privilegiado donde el paisaje y las vistas abiertas forman parte de la propuesta, combinando la actividad comercial con la tranquilidad de la naturaleza”, remarcó Nicolás Cicchitti.

Con acceso libre para todo el público, Dalvian Mall busca consolidarse como un nuevo espacio de encuentro para la comunidad mendocina y un punto de referencia para el desarrollo de la zona.