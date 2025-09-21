Natural Race 2025: por primera vez, los senderos de Dalvian fueron parte de la competencia

Una primera vez histórica en Dalvian

El ingreso de los participantes a los senderos de Dalvian marcó un antes y un después en la carrera. Desde muy temprano, entre las 7 y las 7.30, los primeros competidores llegaron hasta el Cristo de los Cerros, uno de los íconos del lugar. Con el correr de la mañana, la mayor afluencia se registró cerca de las 9, momento en que el flujo de corredores fue constante.

“Por Dalvian pasaron cerca de 1.500 corredores, en una experiencia más que positiva para nosotros”, precisó Agüero. La institución celebró que este año el predio se sumara al evento y reafirmó su compromiso para continuar siendo parte de futuras ediciones.

Natural Race 15 Más que amedrentar a los corredores, la lluvia le trajo un tono más épico a la carrera. Axel Lloret / Diario UNO

Una carrera marcada por el clima y la épica

La jornada tuvo como condimento especial la lluvia que acompañó gran parte del recorrido. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, el clima se transformó en un desafío extra que los corredores tomaron con entusiasmo.

“Lo que podría haber sido una dificultad se convirtió en un factor que potenció la vivencia de la carrera. La montaña y la lluvia hicieron que todo fuera aún más emocionante”, subrayó el director del Club Dalvian.

Natural Race 14 Los corredores atravesaron los senderos de Dalvian, con el Cristo de los Cerros de fondo. Axel Lloret / Diario UNO

El atractivo de la Natural Race en Mendoza

Con más de 2.500 inscriptos de distintos puntos del país y del extranjero, la Natural Race volvió a consolidarse como un evento deportivo y turístico de primer nivel. Los cinco circuitos –de 5, 10, 15, 21 y 42 kilómetros– convocaron tanto a atletas de elite como a aficionados que encontraron en Mendoza el escenario ideal para desafiar sus propios límites.

natural race dalvian Según el director del Club Dalvian, Diego Agüero, la experiencia fue muy positiva y volverían a participar. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La inclusión de Dalvian como nuevo tramo del recorrido sumó un valor diferencial: permitió que los corredores disfrutaran de la riqueza natural del piedemonte en un entorno seguro y organizado, reafirmando el rol de la competencia como una verdadera fiesta del trail running.