Inicio Sociedad Dalvian
Deportes de montaña

Natural Race 2025: por primera vez, los senderos de Dalvian fueron parte de la competencia

Más de 1.500 corredores atravesaron el piedemonte en un recorrido épico bajo la lluvia, en el marco de una de las carreras de montaña más convocantes de Mendoza

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Los corredores de la competencia Natural Race atravesando los senderos naturales de barrio Dalvian. 

Los corredores de la competencia Natural Race atravesando los senderos naturales de barrio Dalvian. 

La cuarta edición de la carrera Natural Race dejó postales inolvidables en Mendoza. Este domingo 21 de septiembre, los corredores se enfrentaron a la montaña con sus distintos circuitos y, por primera vez, una parte del recorrido incluyó los senderos naturales de Dalvian.

Diego Agüero, director del Club Dalvian, dialogó con Diario UNO y destacó que esta incorporación fue una experiencia “enriquecedora” que se repetirá en futuras ediciones. “La lluvia no amedrentó a los corredores, al contrario: hizo que la carrera tuviera un espíritu épico”, expresó.

Natural Race 2
El día nublado y lluvioso acompañó a los corredores que decidieron participar en la IV Edición de Natural Race

El día nublado y lluvioso acompañó a los corredores que decidieron participar en la IV Edición de Natural Race

Una primera vez histórica en Dalvian

El ingreso de los participantes a los senderos de Dalvian marcó un antes y un después en la carrera. Desde muy temprano, entre las 7 y las 7.30, los primeros competidores llegaron hasta el Cristo de los Cerros, uno de los íconos del lugar. Con el correr de la mañana, la mayor afluencia se registró cerca de las 9, momento en que el flujo de corredores fue constante.

“Por Dalvian pasaron cerca de 1.500 corredores, en una experiencia más que positiva para nosotros”, precisó Agüero. La institución celebró que este año el predio se sumara al evento y reafirmó su compromiso para continuar siendo parte de futuras ediciones.

Natural Race 15
Más que amedrentar a los corredores, la lluvia le trajo un tono más épico a la carrera.

Más que amedrentar a los corredores, la lluvia le trajo un tono más épico a la carrera.

Una carrera marcada por el clima y la épica

La jornada tuvo como condimento especial la lluvia que acompañó gran parte del recorrido. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, el clima se transformó en un desafío extra que los corredores tomaron con entusiasmo.

“Lo que podría haber sido una dificultad se convirtió en un factor que potenció la vivencia de la carrera. La montaña y la lluvia hicieron que todo fuera aún más emocionante”, subrayó el director del Club Dalvian.

Natural Race 14
Los corredores atravesaron los senderos de Dalvian, con el Cristo de los Cerros de fondo.

Los corredores atravesaron los senderos de Dalvian, con el Cristo de los Cerros de fondo.

El atractivo de la Natural Race en Mendoza

Con más de 2.500 inscriptos de distintos puntos del país y del extranjero, la Natural Race volvió a consolidarse como un evento deportivo y turístico de primer nivel. Los cinco circuitos –de 5, 10, 15, 21 y 42 kilómetros– convocaron tanto a atletas de elite como a aficionados que encontraron en Mendoza el escenario ideal para desafiar sus propios límites.

natural race dalvian
Según el director del Club Dalvian, Diego Agüero, la experiencia fue muy positiva y volverían a participar.

Según el director del Club Dalvian, Diego Agüero, la experiencia fue muy positiva y volverían a participar.

La inclusión de Dalvian como nuevo tramo del recorrido sumó un valor diferencial: permitió que los corredores disfrutaran de la riqueza natural del piedemonte en un entorno seguro y organizado, reafirmando el rol de la competencia como una verdadera fiesta del trail running.

Temas relacionados:

Te puede interesar