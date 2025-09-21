Descubre cuáles son los números ganadores del último sorteo de Telekino

TELEKINO realizó este domingo 21 de septiembre un nuevo sorteo, como se hace cada semana en Argentina, número 2394 el cual cuenta con numerosos premios para quien consiga los 15 aciertos.

Resultados del Telekino 2394 del domingo 21 de septiembre

  • 01 - 03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 25

15 aciertos VACANTE

14 aciertos 25 ganadores ($386.564 c/u)

13 aciertos 779 ganadores ($37.447 c/u)

12 aciertos 9.204 ganadores ($10.869 c/u)

REKINO: resultados del domingo 21 de septiembre

En la parte inferior del cartón de TELEKINO aparecen otros 15 números, los cuales se sortean después del TELEKINO.

El REKINO reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran todas las coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

Números ganadores de REKINO:

  • 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25

28 GANADORES. Cada uno se lleva $127.832

Los sorteos de Telekino se realizan los días domingo a través de la Televisión Pública.

Premios con el número de cartón

Además de los sorteos de la modalidad TELEKINO y REKINO, también se sortea el número de cartón (aparece en la parte izquierda superior del cartón). Hay 5 premios de $1.700.000 para cada uno. Números de cartón ganadores:

  • 249.229 Bs As
  • 110.309 Bs As
  • 600.402 Mendoza
  • 834.386 Bs As
  • 670.783 Santiago del Estero

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

Los sorteos de Telekino se realizan todos los domingos a las 17:15hs.

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

*El sorteo de Telekino se realiza todos los domingos a las 17:17hs por la pantalla de la TV Pública.

