Telekino: con qué números hay más chances de ganar el sorteo

El Telekino es uno de los juegos de azar más conocidos del país. El mismo se sortea todos los días domingo por la tarde y siempre hay más de 1 ganador.
Con el Telekino, los jugadores tienen diversas oportunidades para ganar, ya sea con el sorteo de los 15 números, el número del cartón o con el sorteo de Rekino. Sin embargo, existen algunos números que tienen más chance de salir que otros.
Números más frecuentes (en las últimas 30 jugadas). Según análisis realizado por Chat GPT:
Desde un punto de vista puramente probabilístico, es más fácil ganar el Telekino, en comparación con otros juegos de azar como el Quini 6.
Cada cartón de TELEKINO cuesta actualmente $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).
Todos los días domingo, se sortean en vivo (a través de la pantalla de la Televisión Pública, a las 17:15 horas) 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.
En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.