Inicio Sociedad Telekino
Telekino

Telekino: con qué números hay más chances de ganar el sorteo

Los sorteos de Telekino se realizan todos los días domingo y a continuación te diremos cuáles son los números que más se repiten como ganadores

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Este juego de azar argentino fue creado en 1992
Este juego de azar argentino fue creado en 1992Foto: Cristian Lozano

El Telekino es uno de los juegos de azar más conocidos del país. El mismo se sortea todos los días domingo por la tarde y siempre hay más de 1 ganador.

Con el Telekino, los jugadores tienen diversas oportunidades para ganar, ya sea con el sorteo de los 15 números, el número del cartón o con el sorteo de Rekino. Sin embargo, existen algunos números que tienen más chance de salir que otros.

¿Qué números tienen más chances de salir en el Telekino?

Números más frecuentes (en las últimas 30 jugadas). Según análisis realizado por Chat GPT:

  • Los tres números que más han salido en las últimas 30 jugadas son: 23, 10 y 03.
  • Luego les siguen: 11 (22 veces), y los números 12, 02 y 01 con 21 apariciones.
  • Otro número frecuente es también el 07, que apareció 20 veces.
Telekino (4)
Los sorteos de Telekino se realizan todos los d&iacute;as domingo.&nbsp;

Los sorteos de Telekino se realizan todos los días domingo.

Desde un punto de vista puramente probabilístico, es más fácil ganar el Telekino, en comparación con otros juegos de azar como el Quini 6.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta actualmente $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo (a través de la pantalla de la Televisión Pública, a las 17:15 horas) 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

Telekino (2)
Actualmente, el cart&oacute;n de Telekino cuesta $1.700

Actualmente, el cartón de Telekino cuesta $1.700

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

Temas relacionados:

Te puede interesar