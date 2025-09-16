Telekino: con qué números hay más chances de ganar el sorteo

Los tres números que más han salido en las últimas 30 jugadas son: 23 , 10 y 03 .

, y . Luego les siguen: 11 (22 veces), y los números 12 , 02 y 01 con 21 apariciones.

(22 veces), y los números , y con 21 apariciones. Otro número frecuente es también el 07, que apareció 20 veces.

Telekino (4) Los sorteos de Telekino se realizan todos los días domingo. Foto: Cristian Lozano

Desde un punto de vista puramente probabilístico, es más fácil ganar el Telekino, en comparación con otros juegos de azar como el Quini 6.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta actualmente $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo (a través de la pantalla de la Televisión Pública, a las 17:15 horas) 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

Telekino (2) Actualmente, el cartón de Telekino cuesta $1.700 Foto: Cristian Lozano

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.