Los agujeros en la pared pueden aparecer por muchos motivos o causas. Normalmente, cuando golpeamos la pared por accidente o estuvimos realizando algún arreglo en casa y sin querer marcamos la pared con una herramienta. Es muy común en paredes delicadas y blandas o paredes afectadas pro la humedad.

¿Qué pasa si no arreglo el agujero de la pared? Si no arreglamos los agujeros a tiempo pueden empeorar y generar problemas de seguridad. En ciertos sectores o paredes se puede acumular mugre, polvo, insectos e incluso animales pequeños.

Paso a paso y con un truco: cómo tapar un agujero en la pared

Para tapar un agujero en la pared primero hay que detectar la causa. Estos daños pueden aparecer por una vieja pintura, o un techo viejo, aunque también por el daño frecuente del yeso. Ahora sí, toma nota y presta atención a este truco.

tapar agujero Este truco es para orificios pequeños. Si el daño es muy grande, lo mejor es llamar a un experto.

Con una espátula, quita la pintura o rotura que sobresale de la pared. Revisa el interior del orificio para comprobar si hay grietas más profundas que podrían ser peligrosas en un futuro. Lija y limpia la zona de la pared afectada. Coloca relleno o pasta multipropósito en el hueco. Este material se consigue en cualquier ferretería. Alisa la pasta y deja secar completamente. Cuando el relleno de la pared esté seco, utiliza una lija para emparejar. Con un poco de pintura, brinda una acabado lindo a la pared y tapa el parche.

Un truco y algo más: consejos para limpiar la pared

Depende de la mancha y la pared, pero con algunos ingrediente y un truco se pueden mantener las paredes de casa impecables y libre de mugre.

limpiar pared Las paredes se manchan con grasa, por el roce de los muebles o el hollín de la calefacción.

Por lo general, con una mezcla de agua tibia y jabón neutro, basta para limpiar la pared. Lo ideal es usar una esponja suave y evitar productos que puedan dañar la pintura de la pared.

Con una pasta de bicarbonato de sodio y agua o una mezcla de vinagre ye agua, se pueden limpiar manchas firmes de grasa, huellas, rayones y moho.