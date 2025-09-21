Pronosticaron heladas tardías para el Valle de Uco en varios distritos productivos

Para el Gran Mendoza el pronóstico del tiempo sería más benévolo. Se espera una mínima de 7 grados y un leve ascenso en la máxima que llegaría a 23 grados durante la tarde.

Para el resto de la semana se adelantó que había tiempo bueno y soleado con aumento progresivo de las temperaturas.

cosecha 2023 uva heladas.jpg Las heladas tardías afecta a los brotes de los cultivos.

Los pronósticos de heladas en el Valle de Uco

Desde Contingencias Climáticas calcularon las temperaturas mínimas a cielo despejado.

Tupungato:

Dubois: 0°

El Peral: -0,5°

Tunuyán:

Agua Amarga: -0,3º

Vista Flores: -2,7°

Centro Tunuyán: -2,5°

Colonia de Las Rosas -2,9

San Carlos

La Consulta: -0,5°

El Cepillo: -1 °

Casa Viejas: -2,5°

paso a chile las cuevas vialidad Se registraron nevadas en alta montaña, sobre todo en la zona de Las Cuevas.

El pronóstico del clima en alta montaña

Este lunes se analizará si se habilita el Paso Cristo Redentor, que fue cerrado este domingo por las nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este lunes será el día más frío de la semana con mínimas de -23°C y máximas de 0°C. El martes las temperaturas mínimas subirán a -13°C, manteniéndose las máximas en 0°C.

A partir del miércoles se observará una mejora progresiva: mínimas de -6°C y máximas de 5°C. El jueves las temperaturas oscilarán entre -1°C y 10°C. Para el fin de semana, tanto viernes como sábado presentarán condiciones estables con mínimas de 0°C y máximas de 6°C.