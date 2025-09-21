Pronosticaron heladas tardías para el Valle de Uco en varios distritos productivos

La Dirección de Contingencias Climáticas del Valle de Uco alertó sobre las posibilidades de heladas para este lunes en varios distritos.
Las heladas tardías afectan gravemente la producción agrícola, en este caso de Mendoza, produciendo grandes pérdidas económicas a productores vitivinícolas y de frutales. Los efectos de este fenómeno no solo daña a los cultivos para esta temporada sino también para la que viene.
Si las temperaturas son muy bajas podrían afectar a los brotes más crecidos de las plantas, ya que son los que tienen más porcentaje de agua y se rompen células.
Para el Gran Mendoza el pronóstico del tiempo sería más benévolo. Se espera una mínima de 7 grados y un leve ascenso en la máxima que llegaría a 23 grados durante la tarde.
Para el resto de la semana se adelantó que había tiempo bueno y soleado con aumento progresivo de las temperaturas.
Desde Contingencias Climáticas calcularon las temperaturas mínimas a cielo despejado.
Este lunes se analizará si se habilita el Paso Cristo Redentor, que fue cerrado este domingo por las nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este lunes será el día más frío de la semana con mínimas de -23°C y máximas de 0°C. El martes las temperaturas mínimas subirán a -13°C, manteniéndose las máximas en 0°C.
A partir del miércoles se observará una mejora progresiva: mínimas de -6°C y máximas de 5°C. El jueves las temperaturas oscilarán entre -1°C y 10°C. Para el fin de semana, tanto viernes como sábado presentarán condiciones estables con mínimas de 0°C y máximas de 6°C.