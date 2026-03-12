Dalvian amplía su propuesta comercial con la apertura de Dalvian Mall

Dalvian Mall, centro comercial del barrio Dalvian Dalvian Mall estará integrado por 28 marcas de diferentes rubros, sean comercios, servicios de salud o gastronomía. Foto: Gentileza Dalvian

El centro comercial reunirá unas 28 marcas reconocidas y propuestas de distintos rubros. Además contará con un centro médico de alta complejidad de Clínica del Pilar, ampliando la oferta de servicios disponibles para la comunidad.

La apertura de Dalvian Mall no solo representa una nueva propuesta comercial para la zona sino también un impulso para el desarrollo económico, generando nuevas oportunidades laborales y dinamizando la actividad comercial en el sector oeste de Mendoza.

Quiénes formarán parte de Dalvian Mall

Dalvian Mall se prepara para convertirse en un nuevo punto de referencia para mendocinos y visitantes, consolidando un espacio pensado para toda la comunidad en un entorno natural único, rodeado por el paisaje del piedemonte y las vistas abiertas que hacen de Dalvian uno de los lugares más atractivos de la provincia.

Las empresas que formarán parte de Dalvian Mall son: Clínica del Pilar, Banco Macro, Eneldo, Vaypol, Maxibici, Paper Point, Yes!, Simona, Central de Bebidas, Zitto, Modesto, Burger Hood, Innamorato, Nüss, Decor & Arte, Renato 1986, Granja Benedetti, Tech Market, Go Bar, Fruti Shop, Mori, Luján Agrícola La Punto Dalvian, Mar Cantábrico, Virgen del Valle, Al Fuego, Corazón Contento, Chachingo Dalvian y Tijeritas.

Todo el barrio y la zona espera que muy pronto inaugure esta remodelación del centro comercial de Dalvian, convirtiendo el lugar en un verdadero Dalvian Mall.