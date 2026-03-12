Dalvian amplía su propuesta comercial con la apertura de Dalvian Mall

Muy pronto abrirá sus puertas Dalvian Mall, la ampliación del actual centro comercial de Dalvian, un nuevo espacio que promete convertirse en un gran punto de encuentro para compras, servicios, gastronomía y salud en la zona oeste de la ciudad.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que el mall contará con acceso libre para todo el público, invitando a vecinos de toda la ciudad y zonas cercanas a disfrutar de un centro comercial moderno, con playa de estacionamiento, seguridad y de muy fácil acceso.
Ubicado en un entorno privilegiado del piedemonte mendocino, Dalvian Mall ofrecerá una experiencia diferente, donde la propuesta comercial se integra con la belleza del paisaje, la naturaleza y las vistas características de la zona de Dalvian.
El centro comercial reunirá unas 28 marcas reconocidas y propuestas de distintos rubros. Además contará con un centro médico de alta complejidad de Clínica del Pilar, ampliando la oferta de servicios disponibles para la comunidad.
La apertura de Dalvian Mall no solo representa una nueva propuesta comercial para la zona sino también un impulso para el desarrollo económico, generando nuevas oportunidades laborales y dinamizando la actividad comercial en el sector oeste de Mendoza.
Quiénes formarán parte de Dalvian Mall
Dalvian Mall se prepara para convertirse en un nuevo punto de referencia para mendocinos y visitantes, consolidando un espacio pensado para toda la comunidad en un entorno natural único, rodeado por el paisaje del piedemonte y las vistas abiertas que hacen de Dalvian uno de los lugares más atractivos de la provincia.
Las empresas que formarán parte de Dalvian Mall son: Clínica del Pilar, Banco Macro, Eneldo, Vaypol, Maxibici, Paper Point, Yes!, Simona, Central de Bebidas, Zitto, Modesto, Burger Hood, Innamorato, Nüss, Decor & Arte, Renato 1986, Granja Benedetti, Tech Market, Go Bar, Fruti Shop, Mori, Luján Agrícola La Punto Dalvian, Mar Cantábrico, Virgen del Valle, Al Fuego, Corazón Contento, Chachingo Dalvian y Tijeritas.
Todo el barrio y la zona espera que muy pronto inaugure esta remodelación del centro comercial de Dalvian, convirtiendo el lugar en un verdadero Dalvian Mall.