Dalvian celebró el Día del Niño en una jornada de emociones a flor de piel

Día del Niño en Dalvian 2025 Los chicos compartieron juegos con sus papás en el Día del Niño que cada año celebra Dalvian. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La respuesta fue contundente: más de 6.500 personas participaron del festejo del Día del Niño, que desplegó 35 juegos entre el club house y el predio de golf, además de la presencia de 20 foodtrucks con propuestas de las más variadas para almuerzo y merienda.

En su edición número 11, Dalvian también contó con el acompañamiento de 45 sponsors, confirmando la magnitud que ha adquirido este encuentro con el paso de los años.

Juegos por el agua, la tierra y el aire en Dalvian

El objetivo de esta edición del Día del Niño de Dalvian fue claro: que cada niño se llevara, además de diversión, una experiencia significativa que lo ayude a conectarse consigo mismo y con los demás desde la inteligencia emocional.

“Queremos que cada niño y niña se lleve una experiencia que los ayude a conectarse consigo mismos, con los demás y con sus emociones, de una forma natural y positiva”, expresaron los organizadores.

Y en este sentido, Daniel Vila y Pamela David asistieron al evento infantil apoyando la iniciativa. "En casa hablamos todo el tiempo de las emociones, de lo que les pasa a los chicos; es súper importante el diálogo en la familia", declaró la conductora de TV.

Día del Niño en Dalvian 2025 - Daniel Vila y Pamela David Daniel Vila y Pamela David aprovecharon para celebrar en el festejo de Dalvian el cumpleaños de su hija Lola. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Inspirada en la saga de "Intensamente", la propuesta del "Sentiverso" de Dalvian incluyó actividades para todos los gustos y edades. Entre las más elegidas estuvieron el paintball, la tirolesa, la palestra, los peloteros y el novedoso “Laberinto de los Witi”.

La piscina con bolas acuáticas fue otro de los atractivos más demandados en el Día del Niño de Dalvian, junto con las cabalgatas, el paseo náutico en el lago del golf, los espacios de make up y artes plásticas, y el escenario central conducido por Ornella Ferrara.

Día del Niño en Dalvian 2025 Hubo juegos y desafíos para todos los gustos. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Daniel Vila y Pamela David en el Día del Niño

El broche musical de esta fiesta por el Día del Niño lo puso Clari Ceschin y su banda Paraíso Cumbia, que transformaron el predio en una verdadera celebración familiar.

Y como si fuera poco, los sorteos finales regalaron grandes emociones: una PlayStation, dos notebooks, 10 bicicletas, un televisor de 50 pulgadas y una estadía en Puesto del Indio para toda la familia.

Los anfitriones del encuentro, Daniel Vila y Pamela David, resaltaron la importancia de combinar diversión con educación emocional.

Día del Niño en Dalvian 2025 - palestra La palestra fue uno de los juegos más convocantes del festejo del Día del Niño en Dalvian. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

“Una edición más en un día hermoso como el que nos ha tocado, con más de 6.500 personas acompañando a nuestros niños, y con un programa temático que le hace bien a la familia y a los chicos. Hablar de las emociones es muy importante, que los chicos aprendan a conocerlas y vivirlas”, afirmó Daniel Vila.

En la misma línea, agregó: “Este evento empezó muy chiquito hace algunos años para festejar el Día del Niño en comunidad, pero ha ido tomando cuerpo de una manera extraordinaria. La gente lo disfruta, lo espera, y siempre tenemos la suerte de un día maravilloso, al aire libre, compartiendo en familia”.

Por su parte, Pamela David destacó el valor de la propuesta: “Para eso es fundamental empezar a tener conciencia y hablar de lo que sentimos, esa inteligencia emocional que debemos desarrollar en nuestros hijos”.

Viviana Vila habló del "Sentiverso" en el Día del Niño

Detrás de la concepción y organización de este festejo estuvo Viviana Vila, quien subrayó el espíritu que moviliza al Día del Niño en Dalvian.

“Para nosotros en Dalvian es un enorme orgullo celebrar una nueva edición del Día del Niño, que ya se ha convertido en el evento más grande y esperado de nuestro conjunto residencial. Este año contamos con más de 35 juegos, 20 foodtrucks, 45 sponsors y la participación de miles de familias que nos acompañaron”, expresó.

Sobre la temática, explicó: “El 'Sentiverso' es un universo lleno de emociones y personajes únicos que invitan a los niños y niñas a reconocer, expresar y comprender lo que sienten. Queremos que descubran que todas las emociones son importantes y que hablar de lo que nos pasa está bien".

Día del Niño en Dalvian 2025 - Viviana Vila Viviana Vila explicó por qué este año se propusieron celebrar el Día del Niño con las emociones como protagonistas. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Vila manifestó que "nuestra meta es que cada niño se lleve no solo un día de diversión, sino también una experiencia para conectarse con sus emociones de manera positiva y natural”.

Día del Niño en Dalvian 2025 - Paraiso Cumbia, banda de Clari Ceschin Clari Ceschin y su grupo Paraíso ofrecieron un set de cumbia que hizo bailar a todo Dalvian. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Y agradeció el trabajo en equipo que hizo posible esta edición: “Desde Dalvian seguiremos impulsando propuestas que unan, que inspiren y que dejen huella en nuestros pequeños, porque ellos son el futuro y el corazón de nuestra comunidad”.

El Día del Niño se festeja en comunidad en Dalvian

El Día del Niño en Dalvian ya es una tradición que crece en convocatoria y propuesta. Lo que comenzó como un festejo íntimo se ha convertido en un gran evento con sello único: poner el foco en la educación emocional de los niños, combinando diversión con aprendizajes que perduran en el tiempo.

Este 2025, el “Sentiverso” demostró que jugar, reír y aprender a poner en palabras lo que sentimos puede ser la mejor manera de celebrar la infancia. Y lo que enriquece ese aprendizaje es hacerlo en comunidad.

Aquí, algunas postales de un domingo lleno de magia y diversión en el corazón de Dalvian.

Día del Niño en Dalvian 2025 - Parte de la familia Vila Una parte de la familia Vila en el festejo del Día del Niño en Dalvian. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Día del Niño en Dalvian 2025 Un grupo de chicos del barrio posan antes de ingresar al sector del golf donde los esperaba el paintball, entre otros juegos. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Día del Niño en Dalvian 2025 - Fran Lancerotti, Vicente Marino y Jano Rodriguez Fran Lancerotti, Vicente Marino y Jano Rodríguez, amigos de Dalvian en uno de los juegos inflables. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Día del Niño en Dalvian 2025 - Las mujeres Tizio: Carola, Mercedes, Consuelo y la mamá Silvana. Las hermanas Carola, Mercedes y Consuelo asisten cada año junto a su mamá Silvana Tizio y los "peques" de la familia. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Día del Niño en Dalvian 2025 - Catalina Sosnowska y su pequeño hijo Radek, de Polonia vinieron a vivir a Dalvian. Catalina Sosnowska y su pequeño Radek hace cinco meses vinieron de Polonia para instalarse en Dalvian. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Día del Niño en Dalvian 2025 - Juan Ignacio Sulermosso y Felipe de los Heros disfrutan un helado de Innamorato. Juan Ignacio Sulermosso y Felipe de las Heras tomaron un helado antes de continuar el recorrido de juegos en Dalvian. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Día del Niño en Dalvian 2025 - picnic en la zona de foodtrucks Picnic familiar en un rincón del sector de foodtrucks. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Día del Niño en Dalvian 2025 - Niñas comiendo en la zona de foodtrucks La amistad nació en el barrio para este grupo de amiguitas que compartieron una jornada de diversión en Dalvian. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO