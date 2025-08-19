Daniel Vila redobló su enojo: "El operativo policial es abusivamente caro y extraordinariamente ineficiente"

Gastos operativos policiales en el fútbol El gráfico es claro. En el costado izquierdo, en verde, se muestra lo que aumentó el costo por cada servicio policial, que en un año fue de $20.000 a $55.000. La línea azul detalla que los servicios extraordinarios de la Policía que costean los privados subieron 281% de agosto de 2024 a agosto de 2025. En el mismo lapso, los sueldos de los policías, que paga el Estado, aumentaron mucho menos: 175% (línea fucsia).

La base del enojo de Vila

Hay datos muy concretos para los argumentos de Daniel Vila:

• A los socios se les cobra $12.000 por partido.

• En el Malvinas se ofrecieron precios baratos para que la gente pudiera asistir a la cancha contra Boca.

• El Gobierno se llevó el equivalente a 6.000 cuotas de socios. Mientras que la seguridad privada que se obliga a tener costó otras 2.000 entradas más de socios.

• Total: 8.000 entradas de socios para la seguridad que ni siquiera pudo asegurar que no entraran bengalas de los visitantes.

Seguridad no consulta a nadie por los operativos

El titular de Independiente Rivadavia, Daniel Vila ya se había referido en duros términos en la red social X a este tema y este martes habló en el programa Ovación 90, de Radio Nihuil. Hizo especial hincapié en que "les cobramos a los socios $12.000 por partido y en el Malvinas pusimos precios muy baratos para que la gente pudiera ir a la cancha conta Boca".

"Los clubes nos esforzamos por tener una cuota barata para los socios porque queremos que la familia vuelva a la cancha. Los dirigentes nos esforzamos porque no haya violencia y que no haya barras, porque queremos que vuelva la familia. En ocasión del partido contra Boca pusimos precios muy accesibles para que tanto la gente de Boca como la de Independiente pudieran concurrir y de hecho vimos un estadio casi colmado. Pero después viene el Gobierno, la Policía, el Ministerio de Seguridad, no sé quién será y fija unos precios para un operativo que no tenemos ni la posibilidad de opinar sobre la cantidad de efectivos que tienen que ir. Por ahí está bien que no opinemos porque no tenemos las calificaciones técnicas para hablar del tema", opinó Vila.

futbol-independiente rivadavia-daniel vila-estadio malvinas Danile Vila, presidente de Independiente Rivadavia, horas antes del partido contra Boca. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Y añadió: "Segundo, no tenemos la posibilidad de ratificar si lo que decide el Gobierno en cuanto a cantidad de efectivos se cumple. Porque nos dicen que hay una parte de los efectivos que está en Desaguadero controlando los micros; otra, que está acompañando la delegación visitante; pero vemos que eso no es cierto porque en el caso concreto de los árbitros ni siquiera tuvieron la seguridad para llegar al estadio porque tuvieron que llegar en Uber".

El presidente de Independiente volvió a referirse a las bengalas: "Fue ya la gota que rebalsó el vaso porque podemos esconder que la policía no acompaña a los árbitros y nadie se entera, podemos esconder que la policía no acompaña a la utilería y nadie se entera. Pero lo que no podemos esconder es la cantidad de bengalas que había en la tribuna visitante".

"Esto es porque no se han respetado los mecanismos correspondientes, que son los cacheos para que no entre pirotecnia al estadio. En la tribuna y en la popular de Independiente no hubo ni una sola bengala y por ahí los muchachos llevaban bengalas y se las requisaron, pero también se llevaron las banderas que sí están autorizadas. No pasó lo mismo en la tribuna visitante. Entonces yo digo: para qué pagamos un operativo de este tamaño", dijo también Vila.

Recordó además: "Los árbitros llegaron solos y la policía tuvo que llamar a Gustavo Arancibia para ratificar que eran ellos. Sin embargo, los hinchas visitantes sí llegaron encapsulados por la policía, para eso sí había policías".

Luego insistió: "¿Quién organiza esto? Porque le puse las quejas al secretario de Relaciones con la Comunidad del Gobierno de la provincia y tuve como respuesta: 'Tenés razón, tenés razón, tenés razón', pero con el tenés razón no me alcanza. Los servicios extraordinarios de la policía son carísimos, son un robo".

Si pensamos en los campeonatos de fútbol de la liga local, hay clubes que van a dejar de participar por el costo del operativo policial. La recaudación no les alcanza para pagarlo. Y ahí no son 700 policías, son muchos menos, pero sin embargo, el costo del servicio extraordinario en un año ha subido 281%. Las autoridades van a tener que reflexionar sobre lo que están haciendo porque se les fue la mano. Llamo al Gobierno de la provincia -o a quien sea que tenga la responsabilidad de revisar esto- porque no podemos organizar un espectáculo de este tamaño y que el 15% de la recaudación se lo lleve la seguridad policial, no es lógico

