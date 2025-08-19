Ahora ANMAT descartó la presencia de gusanos en la salsa de tomates fabricada en Mendoza

Comunicado de Marolio

Para cerrar, La ANMAT destacó que "La empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto".

marolio_tomate-213902 Nuevos análisis permitieron rectificar la información sobre el alerta sanitario lanzada por el ANMAT, por el puré de tomates Marolio.

El alerta sanitaria por la denuncia de tomates con gusanos

En el municipio de Rojas habían reportado la presencia de cuerpos extraños en el tomate, que a simple vista parecían gusanos.

Un estudio de laboratorio permitió descartar esa posibilidad, aunque también se señaló que es poco probable que en la salsa de tomate haya brotes de semillas, después del proceso de industrialización.

A la vez, la empresa solicitó la cooperación a las autoridades de Mendoza para el retiro preventivo del "Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza", ampliaron en el documento.