Marcha atrás

Ahora ANMAT descartó la presencia de gusanos en la salsa de tomates fabricada en Mendoza

La ANMAT rectificó la información sobre el retiro de un lote de tomates Marolio. No revisten riesgo sanitario

La ANMAT descartó riesgo sanitario en un lote de tomate Marolio que se fabrica en Mendoza
La ANMAT descartó riesgo sanitario en un lote de tomate Marolio que se fabrica en Mendoza, después de hacer kas pruebas de laboratorio.

El comunicado que circuló, luego de que se hiciera viral la noticia, indica que "a partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp".

La presencia de unas pequeñas vainas blancas en el tomate generaron alerta en el municipio de Rojas, donde se encontró una caja de tomate con esas características. Se descartó que hayan sido gusanos.

Y se subraya que "a partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto".

Comunicado de Marolio

Para cerrar, La ANMAT destacó que "La empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto".

Nuevos análisis permitieron rectificar la información sobre el alerta sanitario lanzada por el ANMAT, por el puré de tomates Marolio.

El alerta sanitaria por la denuncia de tomates con gusanos

En el municipio de Rojas habían reportado la presencia de cuerpos extraños en el tomate, que a simple vista parecían gusanos.

Un estudio de laboratorio permitió descartar esa posibilidad, aunque también se señaló que es poco probable que en la salsa de tomate haya brotes de semillas, después del proceso de industrialización.

A la vez, la empresa solicitó la cooperación a las autoridades de Mendoza para el retiro preventivo del "Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza", ampliaron en el documento.

