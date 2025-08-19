Inicio Sociedad ANMAT
Alerta

ANMAT encontró gusanos en el tomate Marolio: cuál es el envase y lote que no se debe consumir

ANMAT pidió no consumir, ni vender un lote de tomate triturado de Marca Marolio tras haber encontrado la presencia de gusanos

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANMAT pidió no consumir ni vender un lote de tomate triturado de la marca Marolio

ANMAT pidió no consumir ni vender un lote de tomate triturado de la marca Marolio

La ANMAT advirtió sobre un lote de tomate triturado de la marca Marolio en la que se encontraron "cuerpos extraños" que se asemejan a gusanos. El caso testigo fue el de un producto distribuido a través de escuelas en el municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, también se dieron a conocer las especificaciones del lote contaminado para de esa manera evitar que la población la consuma.

tomate marolio anmar
Se encontraron gusanos en un envase de tomate triturado de Marca Marolio

Se encontraron gusanos en un envase de tomate triturado de Marca Marolio

Cuál es el lote de tomate triturado de marca Marolio

Según lo dado a conocer por ANMAT, que pidió no consumir este tomate triturado de marca Marolio, se trata de un solo lote en cuestión. Está se encuentra identificado como L25114 y posee vencimiento en abril de 2027. Además, es un envase de cartón de 500 gramos, señalaron desde el organismo.

En ese sentido, para que el envase de tomate triturado sea reconocido por todos, estas son las especificaciones:

  • Producto: Tomate Triturado.
  • Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.
  • Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.
  • Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.
  • Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto "Sin TACC" (libre de gluten). En uno de los laterales se lee "Producto de Mendoza".
tomate triturado
Se encontraron gusanos en un envase de tomate triturado de Marca Marolio y ANMAT pide no comercializar el lote

Se encontraron gusanos en un envase de tomate triturado de Marca Marolio y ANMAT pide no comercializar el lote

Qué gusanos se encontraron en el tomate triturado

En el envase de Marolio apuntado por ANMAT se encontró la presencia de lo que serían gusanos. Estos sería un género de gusanos identificados como Microstomum, que viven en lugares acuáticos y semiacuáticos y que alcanzan a medir entre 1 y 2 milímetros.

Ante la presencia de estos gusanos, ANMAT recomendó no consumir este producto, como así también instó a que no se comercialice y se efectúe esta medida de manera inmediata.

Temas relacionados:

Te puede interesar