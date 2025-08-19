ANMAT encontró gusanos en el tomate Marolio: cuál es el envase y lote que no se debe consumir

En ese sentido, para que el envase de tomate triturado sea reconocido por todos, estas son las especificaciones:

Producto: Tomate Triturado.

Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.

Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.

Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.

Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto "Sin TACC" (libre de gluten). En uno de los laterales se lee "Producto de Mendoza".

Qué gusanos se encontraron en el tomate triturado

En el envase de Marolio apuntado por ANMAT se encontró la presencia de lo que serían gusanos. Estos sería un género de gusanos identificados como Microstomum, que viven en lugares acuáticos y semiacuáticos y que alcanzan a medir entre 1 y 2 milímetros.

Ante la presencia de estos gusanos, ANMAT recomendó no consumir este producto, como así también instó a que no se comercialice y se efectúe esta medida de manera inmediata.