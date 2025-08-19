Un electrodoméstico mal conectado puede ocasionar graves problemas en casa

Un electrodoméstico mal conectado puede ocasionar graves problemas en casa

La práctica de conectar un electrodoméstico a un alargador dentro de casa es algo común, pero es también algo que los expertos recomiendan no hacer para evitar una serie de peligros. Sobre todo, los aparatos que deben conectarse directamente a la pared son los de alto consumo.

La realización inconsciente de esta práctica puede ocasionar una serie de peligros en casa, que van desde problemas de luz y cortocircuitos a graves incendios.

Los electrodomésticos de alto consumo deben estar conectados en las paredes de casa

El electrodoméstico que nunca debes conectar a un alargador

Cuando el microondas se conecta a un dispositivo que no ha sido diseñado para soportar cargas altas, se pueden producir chispas, quemaduras y, por qué no, daños que pueden ser significativos en el electrodoméstico.

Como se dijo antes, el microondas y este tipo de electrodomésticos deben ser conectados directamente a la pared para reducir el riesgo de daños y accidentes, que suelen darse por este motivo.

Además del riesgo de sobrecalentamiento en el equipo, tienes que saber que, si el adaptador no tiene una buena conexión a tierra, podría existir riesgo de descarga eléctrica, especialmente en ambientes húmedos como la cocina.

El microondas debe ser conectado en la pared de tu casa para evitar complicaciones

En el caso de necesitar una extensión para conectar este electrodoméstico, tienes que saber que existe una diseñada específicamente para dispositivos de alta potencia como el microondas. Deberás asegurarte que sea de buena calidad y que cumpla con todas las normas de seguridad.

Uno por uno: estos son los electrodomésticos de alto consumo

Dejando de lado al microondas, tienes que saber que hay otros electrodomésticos que deben evitar ser conectados a alargadores por los motivos ya mencionados:

  • Heladera y freezer: consumen energía de forma continua, ya que están encendidos las 24 horas del día para mantener los alimentos frescos.
  • Lavadora y Secadora: su consumo puede ser elevado, especialmente si se utilizan programas con agua caliente o si se abusa de la secadora.
  • Horno: consume mucha energía durante su funcionamiento, por lo que es importante usarlo de manera eficiente (por ejemplo, evitando abrir la puerta mientras está encendido).
  • Televisor: pueden consumir bastante energía, sobre todo si se dejan en modo de espera. Los televisores LED son más eficientes que los de plasma y LCD.

