Como se dijo antes, el microondas y este tipo de electrodomésticos deben ser conectados directamente a la pared para reducir el riesgo de daños y accidentes, que suelen darse por este motivo.

Además del riesgo de sobrecalentamiento en el equipo, tienes que saber que, si el adaptador no tiene una buena conexión a tierra, podría existir riesgo de descarga eléctrica, especialmente en ambientes húmedos como la cocina.

En el caso de necesitar una extensión para conectar este electrodoméstico, tienes que saber que existe una diseñada específicamente para dispositivos de alta potencia como el microondas. Deberás asegurarte que sea de buena calidad y que cumpla con todas las normas de seguridad.

Uno por uno: estos son los electrodomésticos de alto consumo

Dejando de lado al microondas, tienes que saber que hay otros electrodomésticos que deben evitar ser conectados a alargadores por los motivos ya mencionados: