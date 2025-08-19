Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre la infidelidad que terminó con su relación con Nicolás Vázquez. Imagen: Instagram

A comienzos de julio se dio a conocer que Gimena Accardi y Nicolás Vázquez terminaron su relación, tras 18 años juntos. El lunes 18 de agosto trascendió el aparente motivo de la separación: unainfidelidad por parte de la actriz. El martes por la mañana, Accardi habló en el programa de streaming "Sería Increíble" de Olga y dio su versión.

La bomba mediática salió a la luz luego de que Ángel de Brito revelara en su programa (LAM) qué sucedió entre los famosos. El periodista sentenció que Gimena "tenía una relación con otra persona", además de añadir que no era "una relación casual, sino que llevaba un tiempo largo".

El conductor deslizó que el tercero en discordia sería “un compañero de trabajo casado”, pero no dio nombres. La noticia se volvió viral en las redes sociales, por lo que los internautas han estado haciendo averiguaciones y sacando sus propias conclusiones.

Gimena Accardi rompió el silencio

En este contexto, Accardi decidió terminar con los rumores y habló en Olga: "Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado en cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, agregó.

Con respecto a lo difundido por Ángel de Brito, Gimena sentenció: "Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”.

Sobre su relación con Nico Vázquez, la actriz reveló que dio explicaciones a su marido en ese entonces, y del otro lado hubo entendimiento y perdón. Sin embargo, según Accardi la relación venía mal hace tiempo y atravesando una crisis. La infidelidad, "no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso".

¿Quién es el tercero en discordia?

Sobre el tercero en discordia, Gimena afirmó: "Con las personas que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia, necesito que se frene. Lo digo porque me hago cargo, lo hice, soy humana y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que quiero porque no se lo merece y hace dos meses se come un odio diciendo que estaba enamorado de su compañera de elenco y se la bancó como un señor, me cuidó y nos cuidamos”, aseguró.

Sobre el hombre que causó la separación, la actriz afirmó que no es una persona del medio, y agregó que fue "una estupidez total con un random cualquiera". Por otro lado, reveló que estaba muy dolida por herir a Nico con todos los inventos y supuestas infidelidades que circulan en internet.

