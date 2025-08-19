Gimena Accardi rompió el silencio

En este contexto, Accardi decidió terminar con los rumores y habló en Olga: "Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado en cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, agregó.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez Gimena Accardi conserva las fotos con Nicolás Vázquez en su cuenta de Instagram

Con respecto a lo difundido por Ángel de Brito, Gimena sentenció: "Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”.

Sobre su relación con Nico Vázquez, la actriz reveló que dio explicaciones a su marido en ese entonces, y del otro lado hubo entendimiento y perdón. Sin embargo, según Accardi la relación venía mal hace tiempo y atravesando una crisis. La infidelidad, "no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso".

¿Quién es el tercero en discordia?

Sobre el tercero en discordia, Gimena afirmó: "Con las personas que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia, necesito que se frene. Lo digo porque me hago cargo, lo hice, soy humana y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que quiero porque no se lo merece y hace dos meses se come un odio diciendo que estaba enamorado de su compañera de elenco y se la bancó como un señor, me cuidó y nos cuidamos”, aseguró.

Embed - Gimena Accardi confiesa serle infiel a Nicolás Vázquez y niega su vínculo romántico con Andrés Gil #Nicolasvazquez #gimenaaccardi #infidelidad #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #olga @hermachadou Gimena Accardi confiesa serle infiel a Nicolás Vázquez y niega su vínculo romántico con Andrés Gil #Nicolasvazquez #gimenaaccardi #infidelidad #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #olga sonido original - HerMa

Sobre el hombre que causó la separación, la actriz afirmó que no es una persona del medio, y agregó que fue "una estupidez total con un random cualquiera". Por otro lado, reveló que estaba muy dolida por herir a Nico con todos los inventos y supuestas infidelidades que circulan en internet.