Gimena Accardi reveló con quién engañó a Nico Vázquez: "Fue un desliz"

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.

El video de Nico Vázquez que hizo estallar los rumores

Se viralizó un video de su primer salida como soltero donde se lo ve bailando acaramelado con Mercedes Oviedo, compañera de la obra de teatro que está protagonizando.

Si bien Nico Vázquez y Mercedes Oviedo salieron a desmentir la existencia de terceros en discordia en su separación de Gimena Accardi, en Sálvese Quien Pueda revelaron explosivos detalles sobre los verdaderos motivos que habrían provocado la decisión final.

NICOLAS VAZQUEZ VIDEO

A pesar de las últimas crisis en la pareja que recurrió a terapia para salvar el matrimonio, Ximena Capristo se comunicó con una fuente muy cercana a los protagonistas y aseguró que habría sido Nico Vázquez quien tomó la decisión.

"El le dijo que se enamoró de otra", contó Capristo en medio de especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con Mercedes Oviedo y con Dai Fernández, otra de las actrices de Rocky.

La pelea de Nico Vázquez y Gimena Accardi con la China Suárez

Yanina Latorre sigue sacando a la luz los romances y aventuras de la China Suárez con hombres famosos, ahora revelando su relación con el hermano de Nico Vázquez, Santiago Vázquez.

En BONDI, Yanina Latorre llamó desde Miami y dio más detalles de la información que tiene de la China Suárez sorprendiendo con la relación que tuvo con Santi Vázquez, quien falleció de manera repentina en diciembre del 2016 durante un viaje por Punta Cana.

"La China fue novia del hermano de Nico Vázquez y, cuando él se murió, ni siquiera fue al velorio. Esas cosas me hacen pensar mal de ella. Es una valoración mía esa", aseguró Yanina Latorre.

Años atrás fueron Gimena Accardi y Nico Vázquez los que hablaron de la ausencia de la China Suárez en ese trágico momento lo que provocó el distanciamiento definitivo de la pareja con la actriz.