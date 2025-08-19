gime accardi engaño nico vazquez andres gil La impactante frase de Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando se enteró de su infidelidad.

“Me perdonó, me miró y me dijo: ‘Yo te amo y te sigo amando. Esto no te define. Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó, nos cuidamos. Eso se lo agradezco profundamente”, siguió.

El descargo de Gimena Accardi

Según Gimena Accardi la relación con Nico Vázquez venía mal hace tiempo y atravesando una crisis. La infidelidad, "no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso".

"Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado en cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, agregó.

"Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”.

"Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia, necesito que se frene. Lo digo porque me hago cargo, lo hice, soy humana y cometo errores como cualquiera", agregó sobre el actor señalado como tercero en discordia en las últimas horas.