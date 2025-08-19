Inicio Sociedad Latas
Las latas de leche que guardas en casa pueden ser un tesoro: para qué sirven y cómo reutilizarlas

En las casas podemos encontrar latas de cualquier tipo que se han ido guardando con el tiempo, lo que pocos saben es que son un tesoro del reciclaje

Por Martina Baiardi [email protected]
Antes la mayoría de los alimentos venían en materiales reciclables, tal como las latas de leche, de cacao o jugos de frutas. Sin embargo, hay gente que aun los conserva sin saber que hoy en día ese tipo de material es un tesoro por descubrir.

En este sentido, cuando guardamos latas de este tipo por mucho tiempo, suelen oxidarse o herrumbrarse perdiendo su forma. Cuando esto ocurre lo mejor es tirarlas o desecharlas en la tierra, pero antes que suceda puedes ponerte manos a la obra y darles una segunda vida.

Hoy hablaremos de las latas de leche en polvo, que para muchos terminan en la basura sin saber que en realidad se trata de oro en el mundo del reciclaje. Resistentes, duraderas y fáciles de transformar, pueden convertirse en objetos útiles y decorativos para el hogar.

¿Sabías que esas latas vacías que acumulas en casa pueden ser mucho más valiosas de lo que imaginas? Más allá de su función como envase, representan un gran aporte en el reciclaje. Si tienes algunas en casa, podrías estar sentado sobre un verdadero tesoro sin saberlo

Por qué una lata de leche es un tesoro

Las latas de leche en polvo están hechas de hojalata o aluminio, materiales altamente reciclables y reutilizables. Gracias a su resistencia y tamaño, son ideales para múltiples usos: desde organizadores hasta macetas o lámparas artesanales.

Además, darle una segunda vida a estas latas reduce la generación de residuos y contribuye a un estilo de vida sustentable, donde el ingenio y la creatividad juegan un papel clave. Con muy pocos elementos, una simple lata puede convertirse en un objeto funcional o decorativo:

  • Organizador de escritorio para guardar lápices, pinceles o tijeras.
  • Maceta reciclada, ideal para plantas pequeñas o hierbas aromáticas.
  • Lámpara artesanal con algunos cortes y una vela o luz LED en su interior.
  • Alcancía casera para fomentar el ahorro en la familia.
  • Porta utensilios de cocina: cuchillos, cucharas o espátulas.

Paso a paso para transformar una lata de leche en un objeto útil

El material y su forma hacen que las latas puedan ser muy versátiles a la hora de darles una segunda vida: hoy te mostramos como hacer un organizador

Para ponerte manos a la obra, deberás tener 1 lata de leche en polvo vacía y limpia, pintura en aerosol o acrílica, pegamento, papel decorativo, tela o cuerda de yute y herramientas básicas que puedes llegar a usar (tijera, cúter, martillo y clavos pequeños si se hacen perforaciones).

Ahora es momento de crear, con tus propias manos, un organizador de escritorio. Para ello, sigue estas instrucciones del paso a paso:

  1. Lava bien la lata y sécala para eliminar restos de leche o de lo que haya contenido anteriormente.
  2. Ahora prepara la superficie: si tiene etiquetas, retíralas. Lija un poco el exterior para que la pintura se adhiera mejor.
  3. Pintar o decorar: aplica una mano de pintura o forra con papel/tela según el diseño que prefieras.
  4. Personalizar: puedes añadir cuerda de yute alrededor para darle un estilo rústico, o stickers para hacerlo más colorido.
  5. Usar: una vez seco, ya puedes utilizarlo como organizador o darle el uso que elijas.

Cada lata de leche reciclada es una oportunidad para crear algo nuevo, ahorrar dinero y reducir la basura del hogar. Lo que parece un desecho puede convertirse en un aliado para organizar, decorar o incluso iluminar tu casa.

