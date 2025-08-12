Inicio Sociedad Latas
El afortunado que tenga una lata de galletitas danesas, tiene un tesoro en casa: por qué y cómo reutilizarla

Las latas de las famosas galletitas de manteca son una reliquia en Argentina y hoy, se convierten en un tesoro del reciclaje

Si alguna vez tuviste una lata azul de galletitas danesas de manteca, probablemente recuerdes el sabor único de sus clásicas galletas y, sobre todo, la icónica presentación metálica. Pero lo que muchos no saben es que esas latas no solo guardan galletas, sino que son un verdadero tesoro del reciclaje.

De seguro recuerdas tu infancia, la casa de tus padres, tus abuelos y hasta bisabuelos y cuesta no recordar estas latas. Pues antes, era muy común verlas, obvio, quién podía comprarlas. Sin embargo, en algunos casos nos ha quedado alguna guardada o que fuimos heredando y hoy probablemente sea nuestro costurero.

Lo que pocos saben es que tienen otras funciones además de costurero y gracias al reciclaje podemos mencionarte cada una de las opciones.

Por qué estas latas son un tesoro

Galletas de manteca (1)
Desde 1966, las galletas de mantequilla danesas Royal Dansk se envasan, y a menudo se sirven, en una icónica lata azul

La lata azul con borde dorado, conocida mundialmente, no solo simboliza la tradición y calidad de las galletas danesas, sino que también se ha convertido en un objeto multiuso y decorativo con valor sentimental y práctico. Su resistencia, su diseño vintage y su versatilidad hacen que sea muy buscada para reutilizar en el hogar.

Además, con el auge del reciclaje creativo y los proyectos DIY "hazlo tú mismo", esta lata ha cobrado un nuevo protagonismo donde se muestra cómo la reutilizan de forma ingeniosa.

Reciclaje: cómo reciclar una lata de galletas

Como ya te dijimos, si tienes de estas latas, estás frente a un tesoro para tu casa. Estas son algunas de las ideas más hermosas para darles una segunda vida:

Transfórmalo en un costurero clásico y eterno: ¿Quién no abrió una lata de estas en la infancia y se encontró con hilos, botones y tijeritas? Es uno de los usos más tradicionales y todavía vigente. Su forma redonda y su tapa ajustada la hacen perfecta para mantener todo organizado.

reciclar lata de galletas de manteca
Esta lata resellable y reutilizable no solo conserva la frescura de nuestras galletas, sino que también es un pilar fundamental de nuestra historia y del reciclaje

Almacenamiento para pequeños objetos: Sirve para guardar desde pilas, cables, auriculares, monedas o llaves hasta clips, marcadores o incluso condimentos en bolsitas. Ideal para ordenar cajones o escritorios.

Maceta decorativa: Con un poco de creatividad y algunos orificios para el drenaje, puede convertirse en una maceta vintage para plantas pequeñas o suculentas. Un toque rústico y elegante para cualquier rincón de tu casa.

Envase para regalos o souvenirs: Forrada con papel de colores, tela o simplemente con un lazo bonito, la lata puede ser reutilizada para entregar dulces caseros, galletas o regalitos con mucho estilo.

Velador o lámpara artesanal: Hay quienes perforan la lata con diseños y le colocan una luz LED en el interior, transformándola en un pequeño velador con luces proyectadas. Ideal para ambientar una habitación.

Kit de costura de viaje o botiquín de primeros auxilios: Su tamaño la hace perfecta para llevar en la valija, ya sea con artículos de costura, medicamentos básicos o curitas.

