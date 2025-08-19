Esta es la temperatura a la que debes tomar mate para no correr ningún riesgo de cáncer

El límite de la ciencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que bebidas consumidas a temperaturas superiores a 65°C están clasificadas como "probablemente carcinogénicas". Esta conclusión se basa en un amplio estudio epidemiológico que analizó 1,400 casos de cáncer esofágico y 3,229 controles en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La investigación, publicada en Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, reveló que quienes consumen mate tienen 60% más riesgo de desarrollar cáncer esofágico, pero la temperatura es el factor determinante: el mate tibio presenta riesgo mínimo, el caliente riesgo moderado, y el muy caliente un riesgo cuatro veces mayor.