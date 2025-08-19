Inicio Sociedad truco
Cómo eliminar los chicles pegados en el piso con aceite de cocina

Eliminar un chicle del piso puede parecer una misión imposible, pero con este truco lo podrás solucionar en minutos y sin dañar la superficie

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Casi siempre los pisos de la casa o sobre todo de la vereda son estropeados por los chicles que la gente tira en la calle y no hay más que hacer que ponerse a quitarlos con algún truco. Esto forma parte de la cultura argentina, camines por donde camines de seguro verás alguno.

Cuando esto sucede, ya sea en piso de cerámica, madera o cemento, suele ser un dolor de cabeza. Intentar rasparlo puede rayar el material, y los limpiadores agresivos muchas veces no logran el resultado esperado. Sin embargo, un ingrediente que todos tenemos en la alacena puede convertirse en el aliado perfecto: el aceite de cocina.

chicle pegado en el piso (1)
El truco paso a paso para quitar el chicle con aceite

Un dato de color según el gobierno de Buenos Aires, es que se estima un consumo anual de chicles de 250 toneladas en todo el mundo. De acuerdo a estadísticas realizadas en grandes urbes, dentro de todos los desechos generados en la vía pública, los chicles comparten el primer puesto con las colillas de cigarrillos. Más aún, más del 80% de los chicles consumidos serían desechados en la vía pública.

Así que si alguna vez encontrás un chicle pegado en tu piso o vereda, no desesperes ni recurras a productos costosos. Con solo un poco de aceite de cocina podés resolver el problema en minutos, de manera práctica, económica y efectiva, con este paso a paso:

  • Coloca un poco de aceite (puede ser de girasol, maíz u oliva) directamente sobre el chicle pegado.
  • Deja actuar entre 5 y 10 minutos, para que el aceite penetre y afloje la goma.
  • Con la ayuda de una espátula plástica o cuchara, comienza a levantar suavemente el chicle.
  • Si quedan restos, agrega unas gotas más de aceite y repite el proceso.
  • Finalmente, limpia el área con agua tibia y detergente para quitar la grasa y dejar el piso como nuevo.
quitar el chicle pegado en el piso con aceite
El aceite actúa como un lubricante natural que rompe la adhesión del chicle a la superficie, facilitando su desprendimiento sin necesidad de frotar con fuerza ni dañar el material.

Otros usos del aceite en la limpieza

Además de eliminar chicles, el aceite de cocina tiene usos muy productivos y también puede ayudarte a:

  • Quitar etiquetas adhesivas de frascos y botellas.
  • Abrillantar superficies de acero inoxidable.
  • Despegar restos de cinta adhesiva en muebles.

