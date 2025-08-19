Cómo eliminar los chicles pegados en el piso con aceite de cocina

Cuando esto sucede, ya sea en piso de cerámica, madera o cemento, suele ser un dolor de cabeza. Intentar rasparlo puede rayar el material, y los limpiadores agresivos muchas veces no logran el resultado esperado. Sin embargo, un ingrediente que todos tenemos en la alacena puede convertirse en el aliado perfecto: el aceite de cocina.

chicle pegado en el piso (1) Cuando un chicle cae al piso hace que se este se vea descuidado y sucio

El truco paso a paso para quitar el chicle con aceite

Un dato de color según el gobierno de Buenos Aires, es que se estima un consumo anual de chicles de 250 toneladas en todo el mundo. De acuerdo a estadísticas realizadas en grandes urbes, dentro de todos los desechos generados en la vía pública, los chicles comparten el primer puesto con las colillas de cigarrillos. Más aún, más del 80% de los chicles consumidos serían desechados en la vía pública.