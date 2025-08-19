Cómo hacer masilla o enduido casero: el truco definitivo lleva pocos ingredientes

La masilla para pared está sustituyendo otros sistemas tradicionales, debido a que es fácil de aplicar así que no tienes que llamar a ningún profesional experto.

Truco para hacer masilla casera

Si te encuentras reparando una pared de tu hogar, o realizando alguna actividad de bricolaje y se terminó tu masilla, no hace falta que salgas a comprar. Puedes preparar enduido casero con un truco fácil y económico.

Lo único que necesitas es cola blanca y talco. El procedimiento es bastante sencillo, tienes que colocar en un recipiente dos partes de cola blanca, y una parte de talco. La cantidad específica depende de la masilla que quieras preparar.

Espátula aplica masilla en una pared Con dos ingredientes puedes preparar masilla casera. Imagen: Freepik

Remueve bien con una cuchara o un palito de madera hasta obtener una consistencia homogénea y sin grumos. Corrige la mezcla con cualquiera de los dos productos, en el caso de que se encuentre muy espesa o líquida.

Una vez que obtengas la consistencia deseada, puedes aplicar la masilla sobre una pared o madera agrietada. Puedes ayudarte con una espátula para extender el enduido, y retirar el exceso. Deja secar por varias horas y luego pasa una lija para un obtener un mejor acabado.