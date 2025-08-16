Cómo se prepara el barniz casero: solo necesitas estos cuatro ingredientes del hogar

trucos caseros barniz.jpg El barniz crea una película protectora en la madera. Imagen: Freepik

En el caso de que no tengas barniz en tu hogar, puedes preparar uno. A continuación, te dejamos los ingredientes necesarios y los procedimientos que tienes que seguir.

Prepara un barniz casero con ingredientes del hogar

Aceite de cocina.

Alcohol de farmacia.

Cola blanca típica para uso escolar.

Café.

La preparación es bastante simple. Primero tienes que mezclar el aceite, el alcohol y la cola blanca en la misma proporción, puedes ayudarte con un vaso medidor, o si necesitas una cantidad pequeña, simplemente puedes poner una cucharada de cada uno.

Después, tienes que mezclar los ingredientes poco a poco, y añadir el café en la proporción deseada para modificar el color de la madera de tu manualidad. Puedes guardar el barniz en un recipiente cerrado durante varios días. Es ideal para utilizar en cualquiera de tus proyectos.

Madera barniz.jpg Prepara esta receta con ingredientes del hogar. Imagen: Pexels

Ahora sabes que si te quedas sin barniz no tienes que salir corriendo a comprar uno, pues lo puedes fabricar tu mismo, con ingredientes del hogar.