Inicio Sociedad Hogar
Utilidades

Cómo se prepara el barniz casero: solo necesitas estos cuatro ingredientes del hogar

¿Te quedaste sin barniz en medio de tu proyecto de bricolaje? Prueba este truco y prepara uno casero. Necesitarás algunos ingredientes del hogar

Paula García
Por Paula García [email protected]
Con este sencillo truco prepara barniz casero. Imagen: Pixabay

Con este sencillo truco prepara barniz casero. Imagen: Pixabay

Si te gusta hacer manualidades en el hogar es importante tener todas las herramientas y productos adecuados. En el caso de que hayas comenzado un proyecto con madera, y cuando llegó el momento de barnizar te diste cuenta que se acabó el barniz, tenemos la solución: un truco casero y con algunos ingredientes económicos.

La solución a este aprieto es fabricar un barniz casero de calidad y para eso necesitas ingredientes que seguro tienes en casa. Con esta receta tan simple puedes hacer tu propio barniz en pocos minutos, y podrás terminar tu proyecto de bricolaje.

¿Qué es el barniz para madera?

El barniz para madera es una sustancia líquida, transparente o semitransparente, que se aplica sobre diferentes superficies para protegerlas y embellecerlas. Según los expertos de Homecenter, los barnices forman una "película protectora con terminación brillante que cubren tus muebles de madera".

trucos caseros barniz.jpg
El barniz crea una película protectora en la madera. Imagen: Freepik

El barniz crea una película protectora en la madera. Imagen: Freepik

En el caso de que no tengas barniz en tu hogar, puedes preparar uno. A continuación, te dejamos los ingredientes necesarios y los procedimientos que tienes que seguir.

Prepara un barniz casero con ingredientes del hogar

  • Aceite de cocina.
  • Alcohol de farmacia.
  • Cola blanca típica para uso escolar.
  • Café.

La preparación es bastante simple. Primero tienes que mezclar el aceite, el alcohol y la cola blanca en la misma proporción, puedes ayudarte con un vaso medidor, o si necesitas una cantidad pequeña, simplemente puedes poner una cucharada de cada uno.

Después, tienes que mezclar los ingredientes poco a poco, y añadir el café en la proporción deseada para modificar el color de la madera de tu manualidad. Puedes guardar el barniz en un recipiente cerrado durante varios días. Es ideal para utilizar en cualquiera de tus proyectos.

Madera barniz.jpg
Prepara esta receta con ingredientes del hogar. Imagen: Pexels

Prepara esta receta con ingredientes del hogar. Imagen: Pexels

Ahora sabes que si te quedas sin barniz no tienes que salir corriendo a comprar uno, pues lo puedes fabricar tu mismo, con ingredientes del hogar.

Temas relacionados:

Te puede interesar