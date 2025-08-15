Adiós a las manchas en la ropa: cómo recuperar un tender viejo y oxidado con un truco sencillo

hombre tiende la ropa El tender permite que la ropa se seque de forma natural y rápida, evitando la necesidad de usar secadoras que consumen energía y pueden dañar las prendas. Imagen: Freepik

Este proceso químico, conocido como corrosión, ocurre cuando el metal que compone el tender reacciona con el oxígeno y la humedad presentes en el ambiente, dando lugar a la formación de óxido. Los tendederos están a menudo expuestos a condiciones exteriores que favorecen la oxidación, como la lluvia, la humedad o, incluso, el rocío matutino, que pueden dejar una capa de humedad sobre el metal.

Los tender de aluminio poseen mayor resistencia a la corrosión. Sin embargo, incluso estos pueden dañarse con el paso del tiempo, y la exposición al aire o la humedad.

Truco para renovar un tender oxidado

La limpieza regular y el mantenimiento de este accesorio del hogar es esencial para prevenir la oxidación. La suciedad y los residuos pueden retener la humedad y promover la corrosión, así que es esencial limpiar este elemento al menos una vez a la semana para eliminar cualquier acumulación de suciedad. Además, si se detecta óxido en las primeras etapas, es posible tratar con productos específicos y aplicar una nueva capa de pintura para restaurar la protección del metal.

No obstante, un truco eficaz para quitar la oxidación es preparar una pasta con limón y sal. Lo único que tienes que hacer es mezclar el jugo de un limón con dos cucharadas de sal, y aplicar sobre el óxido. Deja reposar antes de frotarla, ya que la sal actúa como abrasivo y el limón, como agente blanqueador.

limón y sal.jpg El truco para quitar el óxido del tender de ropa requiere limón y sal. Imagen: archivo

También, se puede usar papel de lija de grano fino para eliminar suavemente las capas superficiales de óxido, siempre con cuidado de no rayar el metal. Después de tratar el óxido, lo puedes pintar y dejar secar bien para evitar futuras oxidaciones.