Así es como podes extender el alcance de la llave del auto: ideal para cuando no recuerdas a dónde lo dejaste

Así que te das la vuelta, estiras el brazo y apuntas con la llave en dirección al vehículo con la esperanza de confirmar que sí, que lo has cerrado. Pero esa confirmación nunca llega porque estás muy lejos de donde lo estacionaste.

Las llaves del auto y de la alarma son un pequeño dispositivo de control remoto que le permite bloquear y desbloquear sus puertas, arrancarlo y, en algunos modelos, realizar muchas otras funciones como abrir y cerrar las ventanas. Para ello, el mando usa una antena y ondas de radio que envía órdenes a tu auto. Pero como no siempre funciona como quisiéramos, hay una solución:

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Dobla el codo y toca tu cabeza con la llave del auto: sí, así como leiste. No es un mito. Si no que esta acción convierte tu cabeza en una antena que potencia la señal de radiofrecuencia.

Si quieres obtener mejores resultados, coloca las llaves debajo de tu barbilla y abra bien la boca.

Por qué funciona este truco

Resulta que los fluidos de tu cabeza te convierten en un buen elemento conductor para aumentar el alcance de las llaves porque las ondas emitidas por el dispositivo entran en tu cuerpo y aumentan la amplitud.

Esto se debe porque tu cuerpo está lleno de agua y hace que aumente el doble el rango de una onda de radio: pues el agua actúa como un resonador, atrapando las ondas dentro de ti para rebotar y formar andas más fuertes.