El truco que nadie conoce y detecta radares de velocidad en la ruta

Se trata de las espiras, dos cables enterrados a pocos centímetros del asfalto, dispuestos en forma de rectángulo o lazo cerrado. Funcionan mediante la inducción electromagnética: cuando un vehículo pasa sobre ellas, su masa metálica altera el campo magnético y el sistema mide el tiempo entre el paso por una y otra. Esa diferencia temporal permite calcular con precisión la velocidad del automóvil.

El sistema consta de una dupla de espiras:

La primera está conectada al radar y se encarga de medir la velocidad.

La segunda, sincronizada con la anterior, se utiliza para el conteo de vehículos y para validar que la medición sea correcta.

radares de velocidad Las espiras no solo se utilizan para medir el tránsito, sino también para contabilizar la cantidad de autos que pasan por el lugar.

De este modo, incluso si el radar no está visible o disimulado entre estructuras, las espiras bajo el asfalto trabajan de manera automática, detectando cualquier exceso de velocidad.

Si se presta atención, es posible detectar visualmente la presencia de estas espiras. En el pavimento pueden notarse líneas rectangulares o cortes sellados con brea negra, justo antes de un pórtico, una cámara o una cabina de control. En ocasiones, también se observan pequeños cables o cajas metálicas laterales que indican la instalación del sistema.

Estos detalles suelen estar presentes en zonas con límites de velocidad reducidos, como accesos a ciudades, peajes o tramos de autopistas con cámaras fijas. Respetarlos es fundamental, ya que contribuyen a disminuir los accidentes viales.