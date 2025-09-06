¿Cuál es la ruta más peligrosa de Argentina?

Ruta 9: el tramo más transitado y riesgoso

ruta nacional 9 Los accidentes en la Ruta 9 son los más frecuentes en el país y la convierten en la más peligrosa.

La Ruta Nacional 9, también conocida como la autopista Buenos Aires–Rosario, es una de las arterias más transitadas del país. Se calcula que por ella circulan más de 20.000 vehículos por día, incluyendo autos particulares, micros de larga distancia y camiones de carga pesada.

El alto flujo vehicular, sumado al cansancio de los conductores y a la alta velocidad, genera un escenario propenso a choques en cadena, despistes y colisiones frontales. De hecho, distintos informes de seguridad vial señalan que este corredor concentra un elevado porcentaje de accidentes graves cada año.

Otra razón se debe a las neblinas que originan falta de visibilidad, a raíz de la quema de pastizales. Además, recibe todo el tránsito de las rutas 11, 12 y 14, lo que la convierte en una de las más transitadas. En este sentido, duele registrar más del 10% de los accidentes en rutas del país.

Cuáles son las otras rutas más peligrosas de Argentina

Aunque la Ruta 9 se lleva el primer lugar, no es la única considerada peligrosa, también hay otras:

rutas peligrosas Además, hay otras cuatro rutas consideradas peligrosas

Ruta Nacional 7 : conecta Buenos Aires con Mendoza y Chile; su tránsito de camiones y las curvas en la zona cordillerana la vuelven crítica. Aquí el tránsito es pesado y hay muchos túneles. Además, el asfalto presenta algunos desniveles, que facilitan la pérdida de control del vehículo a grandes velocidades.

: conecta Buenos Aires con Mendoza y Chile; su tránsito de camiones y las curvas en la zona cordillerana la vuelven crítica. Aquí el tránsito es pesado y hay muchos túneles. Además, el asfalto presenta algunos desniveles, que facilitan la pérdida de control del vehículo a grandes velocidades. Ruta Nacional 3 : esta ruta atraviesa pueblos de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; las distancias extensas, el viento y la fauna suelta complican la conducción. Aunque el exceso de velocidad en estos poblados es uno de sus mayores peligros.

: esta atraviesa pueblos de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; las distancias extensas, el viento y la fauna suelta complican la conducción. Aunque el exceso de velocidad en estos poblados es uno de sus mayores peligros. Ruta 8: las razones de su peligrosidad radica en que tiene un único carril, curvas cerradas y mucho tránsito urbano.

las razones de su peligrosidad radica en que tiene un único carril, curvas cerradas y mucho tránsito urbano. Ruta Nacional 34: parte desde Rosario tocando las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El cruce de animales en la ruta y la mala señalización son dos de los factores más peligrosos a lo largo de su trazado.

Si bien las rutas argentinas presentan distintos niveles de peligrosidad, siempre se recomienda respetar los límites de velocidad, descansar antes de manejar largos trayectos, usar siempre el cinturón de seguridad, mantener distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras riesgosas de sobrepaso.