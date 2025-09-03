La nueva casa rodante que cambia lo que es el lujo en la ruta

Cada configuración ofrece diferentes opciones de potencia: una viene estándar con 170 caballos de fuerza y transmisión automática de 9 velocidades, mientras que la otra desarrolla 180 HP con caja automática de 8 marchas. El peso máximo permitido para ambas versiones es de 4.500 kilogramos.
La unidad presentada en Dusseldorf pertenece a la llamada serie Edition One, una tirada limitada de unidades completamente equipadas. Este lanzamiento especial funciona como una demostración de hasta dónde se puede llegar en términos de opciones y personalización en un vehículo de estas características.
Frankia construyó el Noctra desde cero, empezando por el diseño exterior e interior. La compañía quería crear una autocaravana instantáneamente reconocible y memorable, por eso integró características que no se encuentran en ningún otro lugar del mercado de lujo.
baño casa rodante
El baño tiene todo el confort que se espera de este vehículo de lujo.
Espacios pensados para el confort en ruta
Las características exteriores más destacadas incluyen:
- Toldo motorizado completamente integrado
- Luces de acento en la parte inferior del vehículo
- Diseño trasero completamente nuevo con BridgeLight (luz trasera continua)
- Ventana panorámica opcional
- Puertas operables al tacto que dan acceso a compartimentos espaciosos
interior casa rodante
La cocina de esta casa rodante te hará olvidar de la que tienes en tu casa.
Todos estos elementos están construidos aprovechando el piso doble inteligentemente compartimentado.
Un compartimento de almacenamiento aparentemente pequeño en el costado se abre para mostrar una bandeja deslizante que contiene cinco cajas de almacenamiento masivas. El garaje trasero tiene suficiente espacio para un par de bicicletas eléctricas, junto con puertos de carga y piso antideslizante.
El Noctra está diseñado esencialmente como una unidad para parejas, con un dormitorio fijo en la parte trasera, pero con la posibilidad de agregar una cama eléctrica desplegable en la parte delantera.