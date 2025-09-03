Inicio Motores Casa rodante
La nueva casa rodante que cambia lo que es el lujo en la ruta

Frankia presenta su casa rodante Noctra 7.6 L como el nuevo ícono de estilo en el segmento premium de casas rodantes europeas

Por UNO
Nadie permanecerá indiferente a esta casa rodante en la ruta.

La empresa alemana Frankia decidió festejar sus 65 años en el negocio con algo más que una simple celebración. Presentó la casa rodante Noctra 7.6 L, un vehículo que promete redefinir los estándares de comodidad en las aventuras sobre ruedas. Este lanzamiento llega como parte de una nueva serie de autocaravanas semi-integradas que busca posicionarse como referente en el mercado de lujo.

El modelo llegó oficialmente al público durante la Feria de Caravanas de Dusseldorf 2025, el evento comercial más importante de Europa en su categoría. Frankia, reconocida como líder en el segmento premium de vehículos recreativos del continente, apuesta fuerte con esta propuesta que combina tecnología de punta con soluciones innovadoras para maximizar tanto la funcionalidad como el confort durante el campamento.

casa rodante lujo
Esta casa rodante es un lujo cuando sale a recorrer las rutas.

Una casa rodante de vanguardia

Esta casa rodante se construye sobre chasis AL-KO con pisos dobles y materiales premium, disponible tanto en base Mercedes Sprinter como Fiat Ducato. La versión Mercedes alcanza los 7,71 metros de largo total, mientras que la variante Fiat mide 7,55 metros, razón por la cual Frankia eligió la denominación intermedia "7.6" para el modelo.

Cada configuración ofrece diferentes opciones de potencia: una viene estándar con 170 caballos de fuerza y transmisión automática de 9 velocidades, mientras que la otra desarrolla 180 HP con caja automática de 8 marchas. El peso máximo permitido para ambas versiones es de 4.500 kilogramos.

La unidad presentada en Dusseldorf pertenece a la llamada serie Edition One, una tirada limitada de unidades completamente equipadas. Este lanzamiento especial funciona como una demostración de hasta dónde se puede llegar en términos de opciones y personalización en un vehículo de estas características.

Frankia construyó el Noctra desde cero, empezando por el diseño exterior e interior. La compañía quería crear una autocaravana instantáneamente reconocible y memorable, por eso integró características que no se encuentran en ningún otro lugar del mercado de lujo.

baño casa rodante
El ba&ntilde;o tiene todo el confort que se espera de este veh&iacute;culo de lujo.

Espacios pensados para el confort en ruta

Las características exteriores más destacadas incluyen:

  • Toldo motorizado completamente integrado
  • Luces de acento en la parte inferior del vehículo
  • Diseño trasero completamente nuevo con BridgeLight (luz trasera continua)
  • Ventana panorámica opcional
  • Puertas operables al tacto que dan acceso a compartimentos espaciosos
    interior casa rodante
    La cocina de esta casa rodante te har&aacute; olvidar de la que tienes en tu casa.

Todos estos elementos están construidos aprovechando el piso doble inteligentemente compartimentado.

Un compartimento de almacenamiento aparentemente pequeño en el costado se abre para mostrar una bandeja deslizante que contiene cinco cajas de almacenamiento masivas. El garaje trasero tiene suficiente espacio para un par de bicicletas eléctricas, junto con puertos de carga y piso antideslizante.

El Noctra está diseñado esencialmente como una unidad para parejas, con un dormitorio fijo en la parte trasera, pero con la posibilidad de agregar una cama eléctrica desplegable en la parte delantera.

