¡Una ventana al pasado!

Así sería la nueva versión del Ford Escort: el modelo 2025 del histórico auto

Gracias al uso de la inteligencia artificial, la versión 2025 del Ford Escort es posible, y la verdad que es un lujo. ¿Te la comprarías?

Por UNO
El Ford Escort es uno de los autos más recordados en Argentina

El Ford Escort es un auto compacto de turismo fabricado por Ford a nivel mundial entre los años 1968 y 2000, aunque su producción se prolongó en algunos mercados como el latinoamericano. De hecho, es común ver circular este auto por las calles en pleno 2025.

En argentina, este auto se posicionó como un modelo de gran éxito y con distintas generaciones y versiones que lo hicieron popular, sobre todas las cosas, por su fiabilidad.

ford escort, auto
El Ford Escort sigue viéndose en las calles de Argentina al día de hoy

La nueva versión del Ford Escort, según la inteligencia artificial

A través del uso de la herramienta de inteligencia artificial, Gemini, la creación de la nueva versión de este auto es posible. Solo hubo que pedirle que adapte la vieja versión a los tiempos de hoy.

El Ford Escort 2025, tal y como lo llamó la inteligencia artificial, mantiene la reconocible silueta hatchback, pero con una evolución importante. La carrocería es mucho más esculpida y fluida, con líneas de carácter que recorren los laterales, dándole un aspecto más dinámico.

Se moderniza por completo con tecnología de iluminación LED. Los faros son más delgados y afilados, integrados de manera armoniosa en el diseño. La parrilla frontal es más grande y prominente, siguiendo el lenguaje de diseño actual de Ford.

ford escort, inteligencia artificial
Así se vería el Ford Escort 2025, según la inteligencia artificial

Este auto cuenta además con llantas de aleación mucho más grandes, con un diseño complejo y moderno que llena mejor los guardabarros. Esto no solo mejora la estética, sino que también contribuye a un mejor agarre.

En conclusión, El Ford Escort 2025 es una evolución respetuosa que toma la esencia de su antecesor, y lo adapta completamente a este siglo. No es una simple copia, sino una reinvención que honra el legado de un auto que fue, y sigue siendo, un ícono en Argentina.

