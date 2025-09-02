Inicio Motores Fiat
Así sería la nueva versión del Fiat 125: el modelo 2025 del histórico auto

El histórico Fiat 125 tiene su versión 2025 gracias al uso de la inteligencia artificial. ¿Te comprarías este auto?

Luciano Carluccio
La versión nueva del Fiat 125 es posible gracias a la inteligencia artificial

El Fiat 125 es un automóvil de turismo italiano que se fabricó en Argentina a partir de 1972 y que se convirtió en un icono popular gracias a su mecánica innovadora, con un motor de doble árbol de levas a la cabeza, su espacio y confiabilidad, entre otras características.

A través del uso de la herramienta de inteligencia artificial, Gemini, la creación de la nueva versión de este auto es posible. Solo hubo que pedirle que adapte la vieja versión a los tiempos de hoy.

El Fiat 125 es un modelo de auto que hizo y hace historia en la Argentina

La nueva versión del Fiat 125, según la inteligencia artificial

En su diseño exterior, este auto mantiene la silueta clásica del antiguo Fiat 125, con una carrocería más aerodinámica y líneas más limpias. Los faros redondos se modernizan con tecnología LED y un anillo de luz diurna, mientras que las luces antiniebla también son de LED y se integran sutilmente en la parrilla inferior.

Los paragolpes han dejado de ser de metal para pasar a ser de un material más ligero, aunque conservan detalles para no perder el estilo retro del auto. Las nuevas llantas de aleación de diseño multirradial le dan un aspecto más deportivo y actual.

El nuevo Fiat 125 no perderá su estilo retro

Se opta por una motorización híbrida suave (mild-hybrid) o eléctrica, en línea con las tendencias de sostenibilidad actuales. Un motor de gasolina de 1.5 litros turbo, asistido por un motor eléctrico de 48V, ofrece un equilibrio entre rendimiento y eficiencia del auto.

El interior del nuevo Fiat 125

El interior se renueva por completo. El tablero simple del modelo original da paso a una pantalla táctil de info entretenimiento que controla la mayoría de las funciones del vehículo, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, con asientos tapizados en materiales sostenibles.

Como si fuera poco, Gemini aclara que este auto estaría equipado con sistemas de seguridad activa y pasiva de última generación, incluyendo asistencia de frenado de emergencia, control de crucero adaptativo y múltiples airbags.

El nuevo Fiat 125 traería incluida una pantalla de entretenimiento

El Fiat 125 modelo 2025 es un auto clásico reinventado que fusiona la icónica silueta de los años 70 con la eficiencia, tecnología y seguridad de la era moderna.

