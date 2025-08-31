Inicio Motores Volkswagen
Así sería la nueva versión del Volkswagen Escarabajo: el modelo 2025 del histórico auto

Este icónico auto de Volkswagen dejó de producirse en 2019, aunque la inteligencia artificial creó la versión 2025 y es todo un lujo

Luciano Carluccio
La inteligencia artificial diseñó el modelo 2025 del Escarabajo

El Volkswagen Escarabajo, o VW Beetle, es un icónico automóvil alemán producido por Volkswagen desde 1938 hasta 2003 en su versión clásica (Tipo 1) y con un renacimiento como "New Beetle" a partir de 1998, siendo símbolo de resistencia, cultura popular y éxito de ventas mundial.

Los fanáticos de los autos se preguntan cómo luciría este icónico modelo paseando por las calles en pleno 2025 y, gracias a la inteligencia artificial, responder esta pregunta puede ser posible.

La versión 2025 del Volkswagen Escarabajo, según la Inteligencia Artificial

A través del uso de la herramienta de inteligencia artificial, Gemini, la creación de la nueva versión de este auto es posible. Solo hubo que pedirle que adapte la vieja versión a los tiempos de hoy.

Lo cierto es que para recordar a este icónico auto no hace falta viajar tanto en el tiempo, ya que la última versión de este Volkswagen data del año 2019, cuando la empresa alemana decidió discontinuar el modelo. Sin embargo, la inteligencia artificial diseño uno diferente.

La silueta es pura y mucho menos inflada que los modelos anteriores, conservando una sensación de mayor dinamismo y ligereza, como el auto de los 60 o 70, aunque con gran modernismo.

escarabajo, auto

Los faros del auto mantienen la forma circular, pero se integran de forma más orgánica y fluida en el frontal, con una firma lumínica LED diurna que podría rodear el faro principal o tener un diseño interno más intrincado.

La propuesta de este Volkswagen es claramente híbrida-enchufable o 100% eléctrica como opción principal. Esto no solo responde a las tendencias actuales de sostenibilidad, sino que también permite rediseñar la plataforma para optimizar el espacio interior y el centro de gravedad.

Por último, este auto propone un interior verdaderamente minimalista, digital y futurista, con tablero digital, materiales sostenibles y superficies táctiles.

interior, escarabajo
La versión del Escarabajo 2025 por dentro

En resumen, mientras el Beetle 2019 fue una evolución del "New Beetle", este concepto es una revolución que busca llevar el alma del Volkswagen Escarabajo clásico a la era digital y eléctrica. ¿Te lo imaginas paseando por las calles?

Por qué se dejó de fabricar este modelo

Se dejó de fabricar el Volkswagen Escarabajo en 2019 principalmente debido a la caída de las ventas y la falta de rentabilidad del modelo, así como por la estrategia de la empresa de apostar por vehículos eléctricos y SUVs que mejor se adaptan a las nuevas tendencias del mercado.

Volkswagen decidió centrarse en un futuro más sostenible y en segmentos de mayor demanda, como los vehículos de mayor tamaño y los vehículos eléctricos, aunque podría haber hecho lo que hizo en este caso la inteligencia artificial.

