Así sería la nueva versión del Volkswagen Escarabajo: el modelo 2025 del histórico auto

Lo cierto es que para recordar a este icónico auto no hace falta viajar tanto en el tiempo, ya que la última versión de este Volkswagen data del año 2019, cuando la empresa alemana decidió discontinuar el modelo. Sin embargo, la inteligencia artificial diseño uno diferente.

La silueta es pura y mucho menos inflada que los modelos anteriores, conservando una sensación de mayor dinamismo y ligereza, como el auto de los 60 o 70, aunque con gran modernismo.

escarabajo, auto

Los faros del auto mantienen la forma circular, pero se integran de forma más orgánica y fluida en el frontal, con una firma lumínica LED diurna que podría rodear el faro principal o tener un diseño interno más intrincado.

La propuesta de este Volkswagen es claramente híbrida-enchufable o 100% eléctrica como opción principal. Esto no solo responde a las tendencias actuales de sostenibilidad, sino que también permite rediseñar la plataforma para optimizar el espacio interior y el centro de gravedad.

Por último, este auto propone un interior verdaderamente minimalista, digital y futurista, con tablero digital, materiales sostenibles y superficies táctiles.

interior, escarabajo La versión del Escarabajo 2025 por dentro

En resumen, mientras el Beetle 2019 fue una evolución del "New Beetle", este concepto es una revolución que busca llevar el alma del Volkswagen Escarabajo clásico a la era digital y eléctrica. ¿Te lo imaginas paseando por las calles?

Por qué se dejó de fabricar este modelo

Se dejó de fabricar el Volkswagen Escarabajo en 2019 principalmente debido a la caída de las ventas y la falta de rentabilidad del modelo, así como por la estrategia de la empresa de apostar por vehículos eléctricos y SUVs que mejor se adaptan a las nuevas tendencias del mercado.

Volkswagen decidió centrarse en un futuro más sostenible y en segmentos de mayor demanda, como los vehículos de mayor tamaño y los vehículos eléctricos, aunque podría haber hecho lo que hizo en este caso la inteligencia artificial.