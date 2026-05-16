Toyota hizo la mejor silla de escritorio de la historia: este es su precio

El producto recibió el nombre de Crown Seat Desk Chair. Para su creación, la corporación trabajó de forma conjunta con la marca de muebles de origen japonés Itoki. Esta manufactura premium modificó la estructura convencional del componente de un vehículo para darle una base móvil útil en el interior de una vivienda.

La exclusividad define este lanzamiento, ya que su distribución ocurre únicamente en tiendas seleccionadas de Japón bajo una producción sumamente controlada.

Ingeniería de Toyota

Esta silla de escritorio contiene los mecanismos originales de calefacción y de refrigeración del automóvil. Un sistema de batería portátil, guardado debajo del cojín principal, suministra la energía requerida para controlar la temperatura corporal del usuario durante las horas de labor.

La comodidad destaca gracias a la regulación del soporte para la espalda baja, además de funciones que permiten reclinar, inclinar y elevar la estructura. Una característica particular radica en el broche del cinturón de seguridad, el cual adquirió una nueva utilidad al incorporar un puerto USB-C para la carga de dispositivos electrónicos.

silla toyota El precio de esta silla no es para todos.

La fabricación de este artículo de Toyota abarcó una cantidad de apenas 70 unidades disponibles para la venta. El precio estimado de venta al público ronda los 3500 dólares. Su comercialización se limitó geográficamente a los establecimientos denominados "THE CROWN" en territorio asiático, un factor que eleva el valor de colección del mueble.